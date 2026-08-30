Мария Бровкова Польшадағы әлем чемпионатында үздік бестікке енді

Мария Бровкова қашықтықты 02:06.33 уақытта жүзіп өтіп, қорытынды есепте бесінші орынға тұрақтады.
Алтын медаль канадалық София Дженсенге бұйырды - 02:00.78. Венгриялық Агнес Анна Кис мәреге екінші болып жетті – 02:02.80. Үздік үштікті Беларусь өкілі Алёна Ноздрева түйіндеді – 02:04.80.
Айта кетейік, бүгін, 29 тамызда Мария Бровкова Ульяна Киселевамен бірге екілік-каноэде 200 метрге жарыстың финалында өнер көрсетеді.
Бұған дейін Сергей Емельянов бірлік-каноэде 200 метрлік қашықтықта жетінші орын алған болатын.