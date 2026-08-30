Мария Бровкова Польшадағы әлем чемпионатында үздік бестікке енді

Спортшы бірлік-каноэде 500 метрлік қашықтықтың финалында бақ сынады.

30 Тамыз 2026, 09:57
АВТОР
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olympic.kz 30 Тамыз 2026, 09:57
30 Тамыз 2026, 09:57
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Фото: olympic.kz
Байдарка мен каноэде есуден Қазақстан құрамасының спортшысы Мария Бровкова Польшаның Познань қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында үздік бестікке енді.

Мария Бровкова қашықтықты 02:06.33 уақытта жүзіп өтіп, қорытынды есепте бесінші орынға тұрақтады.

Алтын медаль канадалық София Дженсенге бұйырды - 02:00.78. Венгриялық Агнес Анна Кис мәреге екінші болып жетті – 02:02.80. Үздік үштікті Беларусь өкілі Алёна Ноздрева түйіндеді – 02:04.80.

Айта кетейік, бүгін, 29 тамызда Мария Бровкова Ульяна Киселевамен бірге екілік-каноэде 200 метрге жарыстың финалында өнер көрсетеді.

Бұған дейін Сергей Емельянов бірлік-каноэде 200 метрлік қашықтықта жетінші орын алған болатын.

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