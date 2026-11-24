Мақтануға тұрарлық жетістік: Қазақстандық медицинаның мүмкіндігі кеңейіп келеді
Жүрек трансплантациясы, роботтандырылған хирургия мен феталдық медицина – отандық дәрігерлердің кәсіби мүмкіндігін кеңейткен жаңа бағыттар.
Жүрек ауыстыру, ана құрсағындағы ұрыққа операция жасау, робот көмегімен асқазанның бір бөлігін алып тастау. Бұрын жоғары технологиялық медициналық орталықтарда ғана орындалатын күрделі оталар бүгінде Қазақстанда да жасалып жатыр. Соңғы жылдары отандық медицинада трансплантология, феталдық хирургия, нейрохирургия және аз инвазивті емдеу әдістері дамып, дәрігерлердің мүмкіндігі кеңейе түсті. BAQ.KZ тілшісі еліміздегі жоғары технологиялық медицинаның негізгі жетістіктеріне шолу жасады.
Балаларға жүрек трансплантациясы жасала бастады
Қазақстан медицинасы үшін маңызды жетістіктердің бірі – балалар трансплантологиясының дамуы. 2026 жылы елімізде алғаш рет балаға жүрек трансплантациясы сәтті жасалды. Денсаулық сақтау министрлігі мұны жоғары технологиялық медициналық көмектің дамуындағы жаңа кезең ретінде бағалады.
Жүрек трансплантациясы – бірнеше медициналық маманның үйлесімді жұмысын, жоғары технологиялық жабдықты және донорлық ағзаны уақытылы жеткізуді қажет ететін күрделі операциялардың бірі. Қазақстанда бұл бағыт біртіндеп дамып келеді. Мәселен, 2025 жылы Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтында екінші жүрек трансплантациясы жасалды. Операция University Medical Center мамандарымен бірлесіп жүргізілді.
Ал 2025 жылғы маусымда Шымкентте үшінші жүрек трансплантациясы сәтті орындалды. Донорлық жүрек Тараз қаласынан жеткізілген. Операцияға Шымкент, Тараз және Астана мамандары қатысқан. Бұл өңірлер арасындағы медициналық үйлестірудің маңызын көрсетті.
Дегенмен трансплантологиядағы басты мәселенің бірі – донорлық ағзалардың тапшылығы. Денсаулық сақтау министрлігінің 2026 жылғы 21 мамырдағы мәліметі бойынша, ағза ауыстыруды күту парағында 4 739 пациент тіркелген. Оның ішінде 125-і – бала.
Бүйректі үштік айқас әдісімен ауыстыру
Трансплантологиядағы тағы бір маңызды бағыт – бүйректі айқас алмастыру әдісі. Қазақстанда бұл технология 2025 жылы алғаш рет үш жұп донор мен реципиент арасында қолданылды.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында бір күн ішінде үш донорлық және үш трансплантациялық операция жүргізілген. Операциялар жалпы 12 сағатқа созылған.
Бұл әдістің ерекшелігі – донордың бүйрегі өзінің туысына медициналық көрсетілімдер бойынша сәйкес келмеген жағдайда, басқа пациентке берілуі мүмкін. Өз кезегінде сол пациенттің доноры да басқа науқасқа ағза береді. Осылайша, бір-біріне сәйкес келмеген бірнеше донорлық жұп өзара алмастыру арқылы трансплантация жасауға мүмкіндік алады.
Мұндай тәсіл донорлық ағзалардың тапшылығы жағдайында қосымша мүмкіндік береді. Министрлік Қазақстанда қазіргі уақытта альтруистік донорлық, қан тобы бойынша сәйкес келмейтін донордан трансплантация жасау және айқас донорлық сияқты заманауи әдістер қолданылып жатқанын айтты.
2026 жылдың алғашқы жартыжылдығында елімізде 150 ағза трансплантациясы жасалған. Оның 108-і – бүйрек, 31-і – бауыр, бесеуі – жүрек, екеуі – өкпе және төртеуі – мөлдір қабық трансплантациясы. Бұл деректер отандық трансплантологияның ауқымын көрсетеді.
Асқазанға робот көмегімен операция жасалды
Отандық хирургиядағы тағы бір жаңалық – роботтандырылған операциялардың дамуы. 2026 жылы Алматы онкология орталығында Қазақстанда алғаш рет асқазанның бір бөлігін робот көмегімен алып тастау операциясы жасалды.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сәйкес, операция кезінде хирургтер роботтандырылған жүйені, ICG-навигациясын және үш өлшемді кескін технологияларын қолданған. Сондай-ақ онкологиялық талаптарға сай D2 лимфодиссекциясы жүргізілген.
Роботтандырылған жүйе хирургке операция аймағын егжей-тегжейлі көруге және күрделі манипуляцияларды дәл орындауға мүмкіндік береді. Мұндай әдіс үлкен хирургиялық тіліктің орнына шағын тесіктер арқылы операция жасауға жағдай туғызады.
Министрлік мәліметінде бұл ота Алматы онкология орталығы мамандары орындаған 15-ші роботтандырылған операция болғаны айтылады. Бұған дейін орталықта тоқ және тік ішек, қуықасты безі, бүйрек және жатыр денесі ауруларына байланысты робот көмегімен операциялар жүргізілген.
Бұл бағыттың дамуы хирургиялық емдеудің жаңа әдістерін енгізуге жол ашады. Алайда робот дәрігерді алмастырмайды: операцияны хирургиялық білімі мен тәжірибесі бар маман басқарады.
Ана құрсағындағы балаға операция жасау мүмкіндігі
Қазақстанда соңғы жылдары дамып келе жатқан тағы бір жоғары технологиялық бағыт – феталдық хирургия. Бұл – ана құрсағындағы ұрықтың кейбір туа біткен патологияларын бала дүниеге келмей тұрып түзетуге мүмкіндік беретін медицинаның күрделі саласы.
Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Қазақстанда ұрыққа құрсақішілік операциялар 2024 жылдан бастап жүргізіле бастады. Жобаны Денсаулық сақтау министрлігі AYALA қайырымдылық қорының қолдауымен іске асырған. Бағдарлама аясында Алматыдағы Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығы арнайы медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілген.
Бұл технологияның маңызы – кейбір даму ақауларын ерте кезеңде анықтап қана қоймай, оларды жатырішілік емдеу мүмкіндігінің пайда болуында. Яғни, белгілі бір медициналық көрсетілімдер болған жағдайда дәрігерлер баланың денсаулығына төнетін қауіптің алдын алуға немесе оның салдарын азайтуға тырысады.
2026 жылы Астана мен Алматы қалаларындағы мамандандырылған орталықтарда 39 құрсақішілік хирургиялық араласу жасалды. Ал Алматы қаласы әкімдігінің бұған дейінгі мәліметінде екі қалада 80-нен астам осындай ота жасалғаны айтылған. Бұл көрсеткіштер жарияланған кезеңдерге қатысты болғандықтан, оларды бір жылдық статистика ретінде қарастыруға болмайды.
Нейрохирургияда күрделі оталар жасалып жатыр
Нейрохирургия – жоғары дәлдікті, мол тәжірибені және заманауи диагностикалық жабдықты қажет ететін медицинаның маңызды бағыттарының бірі. Бұл салада да қазақстандық дәрігерлер күрделі операцияларды орындап келеді.
2026 жылғы 1 маусымда Шымкент қалалық №2 ауруханасының нейрохирургтары 24 жастағы пациенттің миындағы үш сирек патологияны бір операция барысында алып тастады.
Науқастың миынан интрацеребралды липома, артериовеноздық мальформация және фокальды кортикальды дисплазия анықталған. Дәрігерлердің мәліметінше, мұндай бірнеше күрделі патологияның бір пациентте қатар кездесуі өте сирек жағдай саналады.
Нейрохирург Еркін Медетов жасаған операция шамамен жеті сағатқа созылған. Ота кезінде үш патология да бір мезгілде алынып тасталды.
Қазақстанда нейрохирургияның дамуына ықпал етіп отырған технологиялардың бірі – «Гамма-пышақ» радиохирургиялық жүйесі. Ол бас миындағы бірқатар ісік пен тамырлық патологияларды ашық хирургиялық араласусыз емдеуге мүмкіндік береді.
Денсаулық сақтау министрлігінің 2026 жылғы балалар денсаулығына арналған материалында соңғы екі жылда 36 балаға «Гамма-пышақ» кешені арқылы радиохирургиялық операция жасалды.
Жүрек қақпақшасын катетер арқылы емдеу
Кардиологияда да аз инвазивті технологиялардың маңызы артып келеді. Соның бірі – жүрек қақпақшаларын кеуде қуысын ашпай, катетер арқылы қалпына келтіру әдісі.
2026 жылғы қыркүйекте Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтында митральдық қақпақшаны транскатетерлік реконструкциялау бойынша мастер-класс өткізілді. Оған Қытайдан келген профессор және интервенциялық кардиология саласының мамандары қатысты.
TEER деп аталатын бұл әдісте арнайы катетер сан венасы арқылы жүрекке жеткізіледі. Одан кейін қақпақшаның жармалары арнайы құрылғының көмегімен бекітіліп, қанның кері ағуын азайту көзделеді. Бұл технология кеуде қуысын кеспей және жасанды қанайналым аппаратын қолданбай орындалады.
Мұндай емдеу тәсілдері әсіресе ашық операция жасау қаупі жоғары пациенттер үшін маңызды болуы мүмкін. Дегенмен әдісті қолдану туралы шешім науқастың жағдайы мен медициналық көрсетілімдеріне қарай қабылданады.
Жоғары технологиялық медицинаға не қажет?
Қазақстанда күрделі операциялардың жаңа түрлерін енгізу отандық медицинаның мүмкіндігін кеңейтіп отыр. Бірақ медициналық технологияның болуы өздігінен жоғары сапалы көмекке кепілдік бермейді. Оның нәтижелі қолданылуы білікті мамандарға, тәжірибеге, медициналық ұйымдардың жабдықталуына және пациенттерге қолжетімділікке байланысты.
Мәселен, трансплантация саласында операция жасау мүмкіндігімен қатар донорлық ағзаны табу, оны уақытылы жеткізу және медициналық ұйымдардың жұмысын үйлестіру маңызды. Ал роботтандырылған хирургия мен феталдық медицина арнайы даярлықтан өткен мамандарды қажет етеді.
Айта кетерлігі, Қазақстанда трансплантология, феталдық хирургия, роботтандырылған хирургия, нейрохирургия және кардиология бағыттарында жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Бұл – күрделі медициналық көмекті ел ішінде көрсету мүмкіндігін кеңейтетін маңызды үрдіс.
Сонымен бірге жоғары технологиялық оталардың өңірлерде де қолжетімді болуы, мамандар даярлау және медициналық көмектің сапасын тұрақты бақылау мәселелері өзекті болып қала береді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Тоқаев, Трамп және Си Цзиньпин Дженсен Хуанг Nvidia-ға оралғанға дейін қолдап пікір білдірді
- 18 заң қабылданып, өңірлік жобаларға қосымша 47 млрд теңге бөлінді: Тоқаев Айбек Дәдебайдың есебін тыңдады
- Жаңа тарихи кезең – жаңа міндеттер: Тоқаев стратегиялық даму жөніндегі сараптама тобын құрды
- Директордың ЭЦҚ-сын пайдаланып 82 млн теңге жымқырған үш бухгалтерге үкім шықты
- Қызылорда – Жезқазған жолы толық жаңарды: Енді сапар уақыты екі есеге қысқарады