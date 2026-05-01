Маңғыстауда ірі контрабанда әрекетінің жолы кесілді
Қазіргі уақытта толық кедендік тексеру жүргізіліп жатыр.
Маңғыстау облысында кеденшілер азық-түлік ретінде рәсімделген жүк арасынан жасырын контрабандалық тауарларды анықтады. Оқиға «Тәжен» автомобиль өткізу бекетінде тіркелген, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, тексеру ҚР ҰҚК Шекара қызметімен бірлесіп жүргізілген. Ресейден Тәжікстанға бағыт алған көлік құжаттарында крахмал, қант, печенье, сірке суы мен сода сияқты азық-түлік өнімдері көрсетілген.
Алайда инспекциялық-тексеру кешені арқылы жүргізілген бақылау барысында жүктің мазмұны күмән тудырып, декларацияда көрсетілген тауарлар мен нақты жүк арасында айтарлықтай сәйкессіздік анықталған.
Қазіргі уақытта толық кедендік тексеру жүргізіліп жатыр. Мамандар жүктің нақты құрамын, көлемін және құнын анықтауда. Тексеру нәтижесіне сәйкес заңнамаға сай тиісті шешім қабылданады.
Ведомство өкілдері тауарларды жасыру немесе жалған мәлімет көрсету әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін еске салып, тасымалдаушыларды кедендік талаптарды қатаң сақтауға шақырды.
