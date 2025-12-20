Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстауда экологтар мұнай компаниясына айыппұл салды

Кеше, 23:28
60
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Маңғыстау облысында экологтар «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ға айыппұл салды. Жоспардан тыс тексеру барысында Қаламқас кен орнында топырақтың ластану фактісі анықталған. Бұл туралы облыстық экология департаменті мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Анықталған заңбұзушылық ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 337-бабының 4-бөлігі бойынша сараланды. Аталған бапқа сәйкес, қоршаған ортаға экологиялық залал келтіргені үшін кәсіпорын әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Заңнамаға сәйкес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне салынатын айыппұл мөлшері 2 000 АЕК-ке, яғни 7 864 000 теңгеге дейін жетеді.

Сонымен қатар кәсіпорынға экологиялық талаптарды сақтау және мұндай заңбұзушылықтардың алдын алу бойынша нұсқамалар берілді.

