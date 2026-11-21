Маңғыстауда 44 түп марихуана өсірген жасырын есірткі зертханасы анықталды
Тінту кезінде 44 түп марихуана мен арнайы жабдықтар тәркіленді. Күдікті ұсталып, сотқа дейінгі тергеу басталды.
21 Қараша 2026, 13:48
БӨЛІСУ
21 Қараша 2026, 13:4821 Қараша 2026, 13:48
194Фото: istockphoto.com
Маңғыстау облысы прокуратурасының бастамасымен биыл қазан айында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсірумен айналысқан жасырын зертхананың қызметі тоқтатылды.
Оқиғаға қатысы бар адам ұсталды.
Тінту кезінде 44 түп марихуана өсімдігі және арнайы жабдықтар – шамдар мен таймерлер тәркіленді. Алдын ала мәлімет бойынша, күдіктінің заңсыз әрекеті есірткі заттарын кейіннен сатуға бағытталған, – деп жазылған хабарламада.
Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 300-бабының 1-бөлігімен (есірткі заттары бар, өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру) сотқа дейінгі тергеу басталды.
Ең оқылған:
- Астанада аяз, Алматыда жаңбыр мен қар күтіледі: 30 қарашаға дейінгі ауа райы болжамы
- «Оқымасаң, мал бағасың» деген түсінік қате – ауылға көшкен бұрынғы тележүргізуші
- Қазақстанда жеті жылда 312 жаңа мәдениет нысаны ашылды: Салада қандай өзгеріс болды?
- Берекелі бірлігіміздің арқасында көптеген сынақты абыроймен еңсердік – Тоқаев ел Тәуелсіздігінің 35 жылдық белесінің маңыздылығын атады
- ҰҚК-нің жаңа басшысы тағайындалғанына төрт күн өткен соң Тоқаевқа есеп берді