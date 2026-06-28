Маңғыстау тұрғындары шаңды құйынды видеоға түсіріп алды
Ерекше табиғи құбылыс Таушық ауылында байқалып, әлеуметтік желіде тараған бейне жұрттың назарын аударды.
Маңғыстау облысының тұрғындары Түпқараған ауданындағы Таушық ауылының көшелерімен өткен шаңды құйынды видеоға түсіріп алды.
Lada.kz сайтының хабарлауынша, ерекше атмосфералық құбылыс түсірілген бейне 27 маусым күні әлеуметтік желілерде жарияланған. Видеодан елді мекен аумағымен қозғалып бара жатқан биік шаң бағанын көруге болады. Бейнежазбаның нақты қай уақытта түсірілгені нақтыланбаған.
Маңғыстау облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, осы табиғи құбылысқа байланысты зардап шеккендер немесе қираулар туралы ақпарат түскен жоқ. Сондай-ақ ведомствоға «112» бірыңғай жедел қызмет нөміріне ешқандай хабарлама келіп түспеген.
Мамандардың айтуынша, мұндай шаңды құйындар көбіне күн ыстық әрі бұлт аз кезде пайда болады. Жер беті қатты қызған кезде ауа температурасының күрт айырмашылығынан жоғары бағытталған ауа ағындары қалыптасып, олар шаң мен құмды көкке көтереді.
Әдетте мұндай атмосфералық құбылыстар шағын аумақта ғана байқалады және жойқын күшімен ерекшеленбейді.
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