Маңғыстау облысында қоқыс полигонын салуға 535 млн теңге бөлінбек

Маңғыстау облысының Бейнеу ауданына қарасты Ақжігіт ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу үшін жергілікті бюджеттен 535 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалуы жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Мемлекеттік сатып алу порталында жарияланған лоттың тапсырыс берушісі – Бейнеу аудандық құрылыс бөлімі. Жобаның атауы – «Ақжігіт ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу». Жұмыстарды орындау мерзімі – сегіз ай, ал аванстық төлем көлемі 30% деп көрсетілген.
Конкурсқа қатысатын компанияларға бірқатар талаптар қойылады: құрылыс-монтаждау және жобалау-сметалық жұмыстарын жүргізуге рұқсаттардың болуы, салықтық қарыздардың болмауы, сонымен қатар жұмысты атқару үшін жеткілікті материалдық-техникалық база мен еңбек ресурстарының қамтамасыз етілуі.
Конкурсқа өтінімдер 19-24 қараша аралығында алдын ала қабылданады.