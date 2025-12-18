Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды

Павлодар қаласында мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық олимпиадалық комитет жекелей сырғанауда жүлделі орындарды жариялады:
Ерлер арасында
1-орын — Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 ұпай
2-орын — Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 ұпай
3-орын — Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 ұпай
Әйелдер арасында
1-орын — Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 ұпай
2-орын — Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 ұпай
3-орын — Нұрия Сүлеймен (Астана) — 130,44 ұпай
Мұздағы би сайысында тек Гаухар Наурызова мен Бойсангур Датиев өнер көрсетті.