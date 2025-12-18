Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды

Бүгiн, 22:22
100
Бөлісу:
ҰОК
Фото: ҰОК

Павлодар қаласында мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ұлттық олимпиадалық комитет жекелей сырғанауда жүлделі орындарды жариялады:

Ерлер арасында

1-орын — Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 ұпай

2-орын — Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 ұпай

3-орын — Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 ұпай

Әйелдер арасында

1-орын — Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 ұпай

2-орын — Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 ұпай

3-орын — Нұрия Сүлеймен (Астана) — 130,44 ұпай

Мұздағы би сайысында тек Гаухар Наурызова мен Бойсангур Датиев өнер көрсетті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Астанада үздік аула клубтары марапатталды
Келесі жаңалық
Енді оқушылар аптасына 2 рет жылқы етін жейді
Өзгелердің жаңалығы