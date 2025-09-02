Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"МӘМС қаржысы қайда?": Заңбұзушылықтар көлемі 60 млрд теңгеге жетуі мүмкін

Бүгiн, 13:16
159
Бөлісу:
Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек Парламент кулуарында МӘМС жүйесіндегі заңбұзушылықтарға қатысты Бас прокуратураға жаңа мәлімдеме дайындалып жатқанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, Қазақстанның 4 өңірінде өрескел заңбұзушылықтар анықталған. Атап айтқанда "жалған тіркеулер және жұмыс істемейтін ұйымдарға қаражат аудару" деректері бар.

"СК-Фармацияға" қатысты мәлімдемені 1 шілдеде жолдадым. Қазір Бас прокуратура айналысып жатыр. Ал МӘМС бойынша мәлімдеме алдағы күндері жіберіледі, - деді депутат.

Депутаттың айтуынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі анықталған заңбұзушылықтардың жалпы көлемі ондаған миллиард теңгеге бағаланып отыр.

Заң бұзушылықтар орта есеппен 30-дан, кейде 60 миллиард теңгеге дейін барады. Барлығы Бас прокуратураның қалай бағалайтынына және кейін құқық қорғау органдарының қандай шешім қабылдайтынына байланысты, - деді депутат.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
85 мың теңге: 2026 жылы ең төменгі жалақы өсе ме?
Келесі жаңалық
Алматыда 40-қабатты үй заңсыз салынып жатыр
Өзгелердің жаңалығы