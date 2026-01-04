Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Макрон: Венесуэладағы алдағы өтпелі кезең бейбіт болуы керек

Sarah Meyssonnier / Reuters
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Франция Президенті Эммануэль Макрон Венесуэладағы алдағы өтпелі кезең бейбіт, демократиялық және халықтың еркіне негізделуі тиіс деп мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Ол сондай-ақ Венесуэла Президенті Николас Мадуроны сынға алып, оның билікті басып алып, негізгі бостандықтарды таптап, халық қадір-қасиетіне үлкен зиян келтіргенін айтты.

Макрон бұл кезеңде Францияның аймақтағы серіктестерімен келіссөздер жүргізіп жатқанын атап өтті. Ол Франция азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында елдің толық жұмылдырылғанын және сергек екенін жеткізді.

