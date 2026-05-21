«Мәдениет – ұлттық болмыстың айқын көрінісі»: Аида Балаева мәдениет саласының мамандарын құттықтады
Аида Балаева мәдениет және өнер қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтап, саладағы ауқымды цифрлық және инфрақұрылымдық жетістіктерді атап өтті.
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева елдің рухани тұтастығын бекемдеп жүрген мәдениет және өнер қызметкерлерін кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтады.
Мәдениет – мемлекеттілігіміздің рухани тірегі, халқымыздың тарихи санасы мен ұлттық болмысының айқын көрінісі. Қоғамды ортақ құндылықтар төңірегіне ұйыстырып, елдің рухани тұтастығын бекемдейтін қуатты күш. Бүгінде жаңа Конституция аясында мәдениетке, білімге, ғылым мен инновацияға айрықша мән беріліп отыр. Бұл мәдениет саласының алдына жаңа міндеттер қойып, дамудың тың мүмкіндіктерін ашты. Ендігі мақсат – бай мұрамызды ұқыпты сақтаумен қатар, заманауи форматтарды, цифрлық шешімдерді, креативті индустрияларды және көрерменмен, оқырманмен, жалпы жұртшылықпен жұмыс істеудің жаңа тәсілдерін батыл дамыту, - деді Аида Балаева.
Министр атап өткендей, Мемлекет басшысы мәдениет саласын өркендетуге, шығармашылық адамдарына қолдау көрсетуге және саланың инфрақұрылымын нығайтуға ұдайы ерекше көңіл бөліп келеді. Осы жүйелі саясаттың нәтижесінде соңғы жылдары мәдениет және өнер қызметкерлерінің мәртебесін арттыруға, еңбек жағдайын жақсартуға, өңірлердегі мәдениет мекемелерін дамытуға және азаматтардың мәдени игіліктерге қолжетімділігін кеңейтуге бағытталған маңызды шаралар жүзеге асырылды.
Президент тапсырмасына сәйкес бірқатар жетекші мәдениет мекемелеріне «Ұлттық» мәртебесі берілді. Бұл олардың қоғамдағы орнын нығайтып, қызметкерлердің еңбекақысын арттыруға мүмкіндік ашты. Өткен жылы 61 мәдениет нысанының құрылысы басталып, 252 нысан жөндеуден өтті. Биыл тағы 64 нысанның құрылысы жалғасуда. Цифрлық даму бағытында да нақты нәтижелер бар. Бүгінде E-Museum платформасы 284 музейді біріктіріп, 65 мыңнан астам жәдігер мен 750-ге жуық 3D-артефактіні қамтып отыр. Қазіргі уақытта мәдениет саласы бұрынғыдан да ашық, жаңашыл әрі халыққа жақын бола түсті. Еліміздің барлық 20 өңірінен 600 мәдениет қызметкері қатысқан «Мәдениет және инновация» форумы осы саланың зор әлеуетін, мамандардың жаңаруға дайын екенін және музейлер, кітапханалар, архивтер, мәдениет үйлері, театрлар мен концерттік ұйымдар үшін нақты әрі тиімді шешімдер ұсынуға деген ортақ ұмтылысты айқын көрсетті, - дейді министр.
Сондай-ақ, министр мәдениетке күн сайын адал қызмет етіп жүрген барша азаматтарға ерекше алғыс айтты.
Артистерге, музыканттарға, кітапханашыларға, музей және архив қызметкерлеріне, режиссерлерге, суретшілерге, хореографтарға, сахна майталандарына, педагогтерге, техникалық мамандарға және еліміздің рухани байлығын сақтап, дамытып жүрген барлық сала өкілдеріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздердің еңбектеріңіз ұлттың руханиятын байытып, жас ұрпақтың дүниетанымын қалыптастырады, ел бірлігін нығайтады және Қазақстанның әлемдік мәдени кеңістіктегі беделін арттыра түседі. Алдағы уақытта да игілікті жолдағы қызметтеріңіз табысты болып, жұртшылықтың ыстық ықыласы мен қошеметіне бөлене беріңіздер. Баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық шабыт, толайым табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін, - деген лебізін білдірді ҚР Премьер-Министрінің орынбасары.
