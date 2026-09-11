ЛРТ, Жылу электр орталықтары және әуежайлар: 2026 жылы Қазақстанда қандай ірі нысандар іске қосылды?
2026 жылы Қазақстанда Astana LRT, Қызылордадағы жаңа жылу электр орталығы, бірден бірнеше жаңартылатын энергетика нысандары, қалпына келтірілген әуежайлар, энергетикалық және су инфрақұрылымының ірі өңірлік нысандары толыққанды жұмысын бастады. BAQ.KZ тілшісі олардың әрқайсысы туралы егжей-тегжейлі баяндайды.
Жылдың ең көзге түсетін инфрақұрылымдық іске қосылуларының бірі Астанадағы жеңіл рельсті көлік болды.
2026 жылғы 16 мамырда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Astana LRT жұмысын бастады. Мемлекет басшысы жаңа көлік жүйесінің алғашқы жолаушыларының бірі болды.
Бірінші желінің ұзындығы 22,4 шақырымды құрайды, инфрақұрылым 18 станцияны және заманауи депоны қамтиды. Тұрақты пайдалануда 15 беспилотты құрам қарастырылған, тағы төртеуі резервте тұр. Әрбір пойыз 600-ден астам жолаушыға есептелген. Бүкіл желі бойынша жүру уақыты шамамен 40 минутты құрайды.
Іске қосылғаннан кейінгі алғашқы екі аптаның өзінде LRT жолаушылар ағыны 1 млн адамға жетті. Оны күн сайын шамамен 65-75 мың жолаушы пайдаланды.
Осылайша, 2026 жылы елорда кез келген кезекті қоғамдық көлік маршрутын емес, Қазақстан үшін ерекше толық автоматтандырылған қалалық рельсті жүйе форматын іске қосты.
Қызылорда 240 МВт болатын жаңа ЖЭО жұмысын бастады
2026 жылы толық жұмыс істей бастаған тағы бір ірі нысан – Қызылордадағы жаңа жылу электр орталығы.
Станция 240 МВт электр энергиясы мен 277 Гкал жылу энергиясын өндіруге есептелген. Жобаға 215 млрд теңге инвестицияланды. Қызылорда облысы әкімдігінің мәліметінше, шілде айында нысан толығымен іске қосылды.
Салыстыру үшін айтар болсақ, Қызылорда облысының электр энергиясын тұтынуы шамамен 220 МВт құрайды. Осылайша, жаңа станцияның қуаты өңірдің қажеттіліктерін толық жабуға мүмкіндік береді және артық энергияны басқа облыстарға жіберуге жағдай жасайды.
Елдің оңтүстігінде сақталып отырған энерготапшылық аясында бұл нысан жылдың басты енгізілген энергетикалық жобаларының бірі болды.
Жаңартылған энергия көздерінің 7 нысаны тағы 212 МВт-тан астам қуат берді
Параллельді түрде жаңартылатын генерация кеңейтіліп жатыр.
Тамыз айындағы жағдай бойынша 2026 жылы енгізу жоспарланған он ЖЭК нысанының жетеуі қазірдің өзінде пайдалануға берілді. Олардың жиынтық қуаты 212,6 МВт құрайды.
Олардың қатарында:
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Қостанай облысындағы қуаты 50 МВт «Aspan Energo» ЖЭС;
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Маңғыстау облысындағы қуаты 20 МВт «Stellar Energy» КЭС;
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Қостанай облысындағы қуаты 22,6 МВт «Altyn Solar Energy» КЭС;
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Жетісу облысындағы қуаты 20 МВт «Jetisu Terra Power» КЭС;
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Қарағанды облысындағы жалпы қуаты 100 МВт болатын үш «Гиперборея» ЖЭС бар.
Жыл соңына дейін Энергетика министрлігі жалпы қуаты 33 МВт-тан астам тағы үш нысанды іске қосуды жоспарлап отыр. Алайда олар 9 қыркүйектегі жағдай бойынша енгізілуі расталмағандықтан, ағымдағы шолуға енгізілмеді.
Арқалықта 30 жылдан кейін қайтадан әуе қатынасы ашылды
Өңірлік авиациялық инфрақұрылымда да ірі өзгерістер орын алды.
2026 жылғы 22 тамызда Арқалықта 30 жылдан астам үзілістен кейін тұрақты әуе қатынасы қайта жанданды. Әуежай қалпына келтірілгеннен кейін Астана – Арқалық бағытындағы алғашқы рейс орындалды.
Жоба аясында жаңа жолаушылар терминалының құрылысы мен ұшу-қону жолағын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Рейстер Арқалық пен Астана, Алматы және Қостанай арасында ашылды.
Іс жүзінде қала үшін бірнеше онжылдықтар бойы болмаған көлік қатынасының толыққанды түрі қалпына келтірілді.
Қайта жаңғыртудан кейін Балқаш әуежайы жұмыс істей бастады
Тағы бір аяқталған авиациялық жоба Балқаш әуежайы болды.
Әуевокзал кешенін қайта жаңғыртқаннан кейін 2026 жылғы 1 маусымнан бастап қаладан Астана мен Алматыға тұрақты рейстер орындала бастады.
Қайта жаңғыртуға 946 млн теңге бағытталды. Модернизациялау барысында 1967 жылғы ғимараттың тарихи архитектуралық келбеті сақталып, бірақ терминал кеңейтіліп, жаңа жабдықтар орнатылды.
Әуежайдың өткізу қабілеті сағатына 60 жолаушыдан 80 жолаушыға дейін өсті.
Павлодар әуежайы толыққанды жұмысын қайта бастады
22 тамызда ұшу-қону жолағын қайта жаңғыртқаннан кейін Павлодар әуежайы тұрақты жұмысын қайта жалғастырды.
Ұшу-қону жолағы қайта жаңартылып, ені 45 метрден 60 метрге дейін кеңейтілді, бұл әуежайдың заманауи әуе кемелерін қабылдау мүмкіндігін арттырды. Сол күні қайта жаңғыртудан кейін Астана – Павлодар – Астана бағыты бойынша алғашқы рейс өтті.
Осылайша, тек 2026 жылдың жаз айларында ғана бірден бірнеше маңызды өңірлік әуежай толыққанды жұмысын бастады және қайта жанданды.
Ақтауда қосалқы станция мен 270 км электр желісі іске қосылды
Өңірлік энергетикалық инфрақұрылымда да байқаларлық жобалар жүзеге асырылды.
10 сәуірде Ақтауда кернеуі 110/10 кВ және қуаты 63 МВА болатын «ХАБ-1» қосалқы станциясы пайдалануға берілді. Сонымен қатар жоба аясында шамамен 270 шақырым электр желілері тартылды.
Жаңа инфрақұрылым қаланың қарқынды өсіп келе жатқан аудандарының электрмен жабдықталу сенімділігін арттырып, авариялық өшулер санын азайтуға тиіс.
Электрмен жабдықтау сонымен қатар 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А және 36-42 шағын аудандары үшін де қарастырылған.
Аягөзде жаңа қосалқы станция жұмыс істей бастады
Абай облысында Аягөз қаласында жаңа қосалқы электр станциясы пайдалануға берілді.
Жоба аясында энергожелінің кернеуі 110-нан 220 кВ-қа дейін көтерілді. Бұл нысан Аягөзді, Үржар ауданын және Мақаншы ауданын тұрақтырақ электр энергиясымен қамтамасыз етіп қана қоймай, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін қосымша қуаттар жасауы тиіс.
Жаңа генерациямен қатар мұндай нысандар инфрақұрылымдық жаңғыртудың тағы бір маңызды қабатын – электр энергиясының өсіп келе жатқан көлемін тасымалдауға қажетті желілерді жаңартуды қалыптастырады.
Текелі энергокешенін модернизациялау аяқталды
2026 жылы Үкімет Текелі энергокешенін модернизациялау аяқталғанын хабарлады.
Екі жыл ішінде нысанның қуаты 53 МВт-қа артты. Жоба елдің энергетикалық қуаттарын арттырудың жалпы жоспарына кіреді және Қызылорда ПГУ-ымен бірге генерация тапшылығын қысқартуға ықпал етуі тиіс.
Су инфрақұрылымының ірі нысандары енгізілді
Маусым айында Су ресурстары және ирригация министрлігі қайта жаңғыртудан кейін бірден үш нысанның іске қосылғаны туралы хабарлады.
Түркістан облысында ұзындығы 26,15 шақырым болатын жаңартылған «Найман» каналы жұмыс істей бастады. Онда 75 гидротехникалық құрылыс салған.
Алматы облысында Дінмұхамед Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналының апатты учаскелерін қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Бұл жұмыстар 33,3 мың гектар суарылатын жердің сумен қамтамасыз етілуін жақсартуы тиіс.
Бұдан басқа, Батыс Қазақстан облысында су тасқыны суларын қауіпсіз өткізу және жақын маңдағы елді мекендерді қорғау үшін қажетті Киров су қоймасының гидротехникалық құрылыстарындағы жұмыстар аяқталды.
Солтүстікте республикалық трассаның қайта жаңартылған учаскесі ашылды
22 тамызда Солтүстік Қазақстан облысында Астана – Көкшетау – Петропавл – Ресей шекарасы қайта жаңартылған жолдың 30 шақырымы бойынша қозғалыс ашылды.
Негізгі құрылыс-монтаж жұмыстары 465-496 шақырым учаскесінде аяқталды. Жол II техникалық санатқа жатады және өңірлік те, транзиттік те қатынасты қамтамасыз етеді.
Алайда бұл нысан қазір салынып жатқан жаңа магистральдардың ауқымынан едәуір қалып қояды. Сондықтан оны қолданыстағы жол желісін жаңғырту бағдарламасының бір бөлігі ретінде қарастырған жөн.
Іске қосылмай тұрған нысандар
2026 жылғы ірі инфрақұрылымдық жобалардың бірқатары жоғары дайындық дәрежесіне қарамастан, әзірге құрылыс сатысында тұр.
Мысалы, 3 қыркүйекте Мойынты – Қызылжар теміржолының жолдарын түйістіру аяқталды. Бірақ Үкімет оны пайдалануға беру тек ағымдағы жылға жоспарланғанын атап өтеді.
Мойынты – Қызылжар және Дарбаза – Мақтаарал желілері бойынша қозғалысты қараша айында іске қосу жоспарлануда.
Ұзындығы 1574 шақырым болатын Қызылорда – Сексеуіл, Ұлғайсын – Сексеуіл және Бейнеу – Сексеуіл үш стратегиялық автожолы да жұмыс істеп тұрған нысандарға жатпайды. Олардың құрылысын Президент тек 2026 жылғы 3 тамызда ғана бастады.
Түркістан облысында қуаты 1 ГВт ПГУ мен модернизацияланған Алматы ЖЭО-2 және ЖЭО-3 енгізу әлі алда. Оларды іске қосу 2026 жылдың соңына жоспарланған.
Ел инфрақұрылымында не өзгерді?
Қыркүйек айының басындағы жағдай бойынша 2026 жылдың ең байқалатын аяқталған жобалары үш салаға шоғырланған.
Бірінші бағыт – қалалық және авиациялық көлік. Астана алғашқы LRT желісін қосты, ал Арқалық, Балқаш және Павлодар жаңартылған авиациялық инфрақұрылым мен тұрақты қатынасқа ие болды.
Екіншісі – энергетика. Ең ірі енгізілген нысан Қызылордадағы 240 МВт жаңа ЖЭО болды. Сонымен қатар ЖЭК-тің жеті нысаны, жаңа қосалқы станциялар мен модернизацияланған генерациялау қуаттары жұмыс істей бастады.
Үшіншісі – су және өңірлік инженерлік инфрақұрылым. Енгізілген каналдар, гидротехникалық құрылыстар және электр желісі нысандары тек жаңа қуаттарды салу мәселесін ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы инфрақұрылымның сенімділігі мәселесін де шешеді.
Сонымен бірге 2026 жылғы ірі құрылыстардың негізгі көлемі әлі алда. Теміржол желілері, жаңа автомагистральдар және ірі газ бен көмір электр станциялары әзірге жүзеге асырылуда. Сондықтан жыл соңына қарай енгізіліп қойған инфрақұрылымдық жобалардың тізімі айтарлықтай кеңеюі мүмкін.
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