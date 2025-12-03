Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Лондон әуежайында экс-футболшы зорлау ісі бойынша қамауға алынды

Бүгiн, 07:13
133
Бөлісу:
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Англия құрамасының бұрынғы футболшысы Лондондағы Стэнстед әуежайында зорлау күдігімен ұсталды. Бұл туралы Daily Star басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Хабарламаларға қарағанда, күдікті паспорттық бақылаудан өткен сәтте шекара қызметкерлері оны полиция сұрауы бойынша тоқтатып, әкеткен. Жәбірленуші бірнеше апта бұрын полицияға зорлау жөнінде арыз берген. Полиция 30 қараша күні күдіктіні елден ұшып кетуге талпынған кезде қамауға алған.

Ол полиция бөлімінде саусақ іздерін тапсырып, ДНҚ үлгілерін берген. Тергеуден кейін футболшы кепілмен босатылды, іс бойынша тергеу жалғасып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстан мен Швейцария ынтымақтастықты кеңейтуді көздеп отыр
Келесі жаңалық
Ақмола облысы астық жинау көлемі бойынша елімізде көш бастады
Өзгелердің жаңалығы