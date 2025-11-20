Литва Беларусьпен шекара өткелдерін қайта ашты

Литва үкіметі Беларусьпен шекарадағы екі өткелдің – Медининкай және Шалчинкайдың қайта ашылатынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews арнасына сілтеме жасап.
Қозғалыс 20 қарашада түн ортасында қайта бастады.
Өткелдер бұған дейін Вильнюс әуежайындағы үзілістерге және темекі контрабандасы үшін пайдаланылатын ыстық әуе шарларының үстінен ұшуына байланысты бірнеше апта бойы жабылған болатын. Қазан айының соңында билік кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, өткелдердің бір ай бойы жабық болатынын хабарлады.
Бірнеше аптадан кейін Литва өткелдерді қайта ашу туралы шешім қабылдады. Бұл Беларусьте қалып қойған литвалық жүк көліктерінің оралуын жеңілдетеді деп күтілуде.