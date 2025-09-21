Лионель Месси МЛС бомбардирлер жарысында көш бастады

"Интер Майами" клубының шабуылшысы Лионель Месси Солтүстік Америка лигасы – МЛС-тің үздік сұрмергендер тізімінде бірінші орынға шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Report агенттігіне сілтеме жасап.
«Ди-Си Юнайтедке» қарсы өткен ойында «қызғалдақтар» 3:2 есебімен жеңіске жетті. 38 жастағы аргентиналық футболшы дубль жасап қана қоймай, бір нәтижелі пас берді. Осылайша, Мессидің биылғы маусымдағы голдар саны 22-ге жетті.
Оның ең жақын қарсыласы – "Нэшвилл" клубының шабуылшысы Сэм Сарридж, оның еншісінде 21 гол бар. Ал үшінші орында "Лос-Анджелес" сапындағы габондық Денис Буанга – 19 голмен.
28 матчтан кейін "Интер Майами" турнир кестесінде 52 ұпаймен бесінші орынға жайғасып отыр.