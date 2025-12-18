ЛГБТ насихатына тыйым: Заңды бұзғандар қалай анықталады

Сенат депутаттары архив ісі және құқыққа қайшы контенттің таралуын шектеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Құжатта ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салуға қатысты нормалар бар. Бұл бап бойынша құқық қолдану өтініш беру тәртібімен басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов заңды түсіндірді.
Бұл бап бойынша құқық қолдану өтініштен басталады. Өтініш әртүрлі жолмен түсуі мүмкін: e-Otinish арқылы, басқа тәсілмен берілген шағым түрінде немесе полицияға жазылған арыз болуы ықтимал. Ең басты қағида – өтініштік сипат. Яғни алдымен өтініш түсуі керек, содан кейін ғана осы бап аясында жұмыс жүргізіледі, – деді вице-министр Сенатта өткен брифинг барысында.
Сондай-ақ ол ведомство құқыққа қайшы контенттің санын тіркеу тұрғысынан тұрақты мониторинг жүргізетінін атап өтті.
Біз бұл мониторингті тәулік бойы, 24/7 режимінде жүргізіп отырмыз. Жалпы статистиканы қалыптастырамыз: мұндай сипаттағы контенттің шамамен қаншасы болуы мүмкін екенін есепке аламыз, – деп толықтырды ол.
Еске салайық, бұған дейін вице-министр ЛГБТ-ға қатысты заң халықаралық міндеттемелердің талаптарына сай екендігін айтқан болатын.