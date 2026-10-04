Латвия премьерінің партиясы Сейм сайлауында жеңіске жетті
Сайлауда оңшыл-консервативті күш 35,4% дауыс жинап, ең жоғары нәтиже көрсетті.
Латвия премьер-министрі Андрис Кулбергс бастаған оңшыл-консервативті «Біріккен тізім» партиясы парламент сайлауында ең көп қолдау жинады. Жаңа Сеймге тағы бес саяси күш өтті.
Deutsche Welle басылымы таратқан ақпаратқа сәйкес, дауыс санының 94%-ы есептелгеннен кейін «Біріккен тізім» 35,4% дауыс жинаған. Сайлаушылардың қатысу көрсеткіші 51,8% болды.
Екінші орынға кәсіпкер Айнарс Шлесерс бастаған популистік «Латвия бірінші орында» партиясы 13,2% дауыс жинап ие болды. Үшінші орында 11,8% дауыс алған «Егемен билік/Жас латыштар одағы» тұр.
Бес пайыздық шекті тағы үш партия еңсерді. «Ұлттық бірлестік» 9,1%, «Прогрессивтілер» 7,4%, ал «Жаңа бірлік» 6,2% дауыс жинады.
Осылайша, қазіргі билеуші коалиция құрамындағы төрт партияның үшеуі – «Біріккен тізім», «Ұлттық бірлестік» және «Жаңа бірлік» Сеймге өтті. Сайлаудан кейін саяси күштер жаңа коалиция құру жөнінде келіссөздер жүргізеді.
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