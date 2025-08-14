Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Күйеуін электр тогымен өлтірген химия профессоры өмір бойына сотталды

Бүгiн, 14:02
112
- архив/ Арман Мухатов
PHOTO
Фото: - архив/ Арман Мухатов

Үндістанның Мадхья-Прадеш штатында 63 жастағы бұрынғы химия пәнінің оқытушысы Мамта Патхак күйеуін өлтірді деген айыппен өмір бойына бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ВВС-ге сілтеме жасап.

Тергеу мәліметінше, 2021 жылдың сәуірінде Мамта күйеуіне ұйықтататын дәрі беріп, кейін электр тогымен өлтірген. Марқұм Нирадж Патхак – зейнеткер дәрігер болған. Полиция оқиға орнынан 11 метрлік электр сымын, бейнебақылау жазбаларын және жартылай бос қаптама ұйықтататын дәрі тапқан.

Сотта Мамта өзінің химия саласындағы білімін пайдаланып, өлім себебін дәлелдеуге тырысты. Ол электр күйігін анықтау үшін арнайы химиялық талдау қажет екенін айтып, сараптама қорытындыларына күмән келтірді. Сондай-ақ күйеуінің жүрек ауруы болғанын, өлімнің табиғи себептен болуы мүмкін екенін мәлімдеді.

Алайда сот оның уәждерін негізсіз деп тауып, жанама айғақтардың жеткілікті екенін айтты. Судьялар айыпталушының күйеуімен қарым-қатынасы нашар болғанын, марқұмның өзі де әйелінен қысым көргенін айтқанын атап өтті.

Жоғарғы сот Мамтаның апелляциясын қабылдамай, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын күшінде қалдырды.

