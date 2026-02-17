  • Мұқаба
  Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Жарыс 25 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтеді. Қазақстан бұл додада күрестің барлық түрінен сынға түседі.

Фото: olympic.kz

Тирана қаласында (Албания) өтетін халықаралық турнирге қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Еркін күрес

57 келіге дейін: Абзал Өкенов

61 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

65 келіге дейін: Асылжан Есенгелді

70 келіге дейін: Майс Әлиев

74 келіге дейін: Ернұр Нұрғазы, Егор Анчугин

86 келіге дейін: Болат Сақаев

92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков

97 келіге дейін: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмұхан, Нұрдәулет Бекенов

125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов

Грек-рим күресі

55 келіге дейін: Марлан Мұқашев, Арсен Жұма

60 келіге дейін: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Ақжол Тұяқов

63 келіге дейін: Еркебұлан Ардақов, Ернұр Фидахметов, Бақытжан Қабдыл

67 келіге дейін: Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын

72 келіге дейін: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек

77 келіге дейін: Қаһарман Кісметов, Мерей Мәулитқанов

82 келіге дейін: Демеу Жадраев, Диас Қален, Әлмір Төлебаев

87 келіге дейін: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин

97 келіге дейін: Юсуф Мациев, Нұрасыл Аманалы, Райымбек Тұрсын

130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Джохар Узаров, Олжас Сырлыбай

Әйелдер күресі

50 келіге дейін: Зейнеп Баянова, Марал Тәңірбергенова

53 келіге дейін: Аяжан Марқашева

55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек, Лаура Алмағанбетова

57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

62 келіге дейін: Тыныс Дүбек

65 келіге дейін: Айжан Суйдуова

72 келіге дейін: Жәмилә Бақбергенова

77 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева

 

