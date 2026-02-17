Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Жарыс 25 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтеді. Қазақстан бұл додада күрестің барлық түрінен сынға түседі.
Тирана қаласында (Албания) өтетін халықаралық турнирге қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еркін күрес
57 келіге дейін: Абзал Өкенов
61 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев
65 келіге дейін: Асылжан Есенгелді
70 келіге дейін: Майс Әлиев
74 келіге дейін: Ернұр Нұрғазы, Егор Анчугин
86 келіге дейін: Болат Сақаев
92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков
97 келіге дейін: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмұхан, Нұрдәулет Бекенов
125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Марлан Мұқашев, Арсен Жұма
60 келіге дейін: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Ақжол Тұяқов
63 келіге дейін: Еркебұлан Ардақов, Ернұр Фидахметов, Бақытжан Қабдыл
67 келіге дейін: Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын
72 келіге дейін: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек
77 келіге дейін: Қаһарман Кісметов, Мерей Мәулитқанов
82 келіге дейін: Демеу Жадраев, Диас Қален, Әлмір Төлебаев
87 келіге дейін: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин
97 келіге дейін: Юсуф Мациев, Нұрасыл Аманалы, Райымбек Тұрсын
130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Джохар Узаров, Олжас Сырлыбай
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Зейнеп Баянова, Марал Тәңірбергенова
53 келіге дейін: Аяжан Марқашева
55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек, Лаура Алмағанбетова
57 келіге дейін: Нилуфар Раимова
62 келіге дейін: Тыныс Дүбек
65 келіге дейін: Айжан Суйдуова
72 келіге дейін: Жәмилә Бақбергенова
77 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева
