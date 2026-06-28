Күнде 2026 жылдың басынан бергі ең ірі белсенді аймақ анықталды
Әзірге жаңа күн дақтары тобы тыныш күйде. Дегенмен ғалымдар оның белсенділігін жіті бақылап отыр.
Бүгiн 2026, 13:49
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Алматы облысында бұрынғы шенеунік 20 млн теңге алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
- Алматыда сәлемдемеден марихуана алған жасөспірім ұсталды
- Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді
- Алматы – Өскемен тас жолындағы жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
- Қазақстан халық партиясының төрағасы ауысты