Күнде 2026 жылдың басынан бергі ең ірі белсенді аймақ анықталды

Әзірге жаңа күн дақтары тобы тыныш күйде. Дегенмен ғалымдар оның белсенділігін жіті бақылап отыр.

Бүгiн 2026, 13:49
АВТОР
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pixabay.com Бүгiн 2026, 13:49
Бүгiн 2026, 13:49
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Фото: pixabay.com

2026 жылғы 28 маусымда Күн бетінде биылғы жылдың басынан бергі ең ірі күн дақтары тобы тіркелді. Оның аумағы 1190 шартты бірлікке жетіп, 2026 жылғы алдыңғы рекордтық көрсеткіштен асып түсті.

Салыстыру үшін айтсақ, ақпан айында байқалған ең ірі белсенді аймақтың көлемі шамамен 1100 шартты бірлікті құраған. Дәл сол аймақ кейін X8.1 класты қуатты күн жарқылын туғызып, соңғы жылдардағы ең белсенді аймақтардың біріне айналған еді.

Жаңа белсенді аймаққа 4478 нөмірі берілді. Әзірге ол салыстырмалы түрде тыныш күйде қалып отыр. Ресейдің Күн астрономиясы зертханасы ғалымдарының мәліметінше, аймақ ішінде белсенді үдерістер жалғасып, энергия жиналып жатыр. Алайда мамандар әзірге күшті күн жарқылына дайындық белгілерін байқамаған.

Кей кездері осы аймақтан ғарыш кеңістігіне шағын плазма шоқтары ұшып шығады. Мамандардың есептеуінше, сондай екі плазма ағыны 2026 жылғы 30 маусым мен 1 шілдеде Жерге жетуі мүмкін. Соған қарамастан, қазіргі таңда күшті геомагниттік дауыл болады деуге негіз жоқ.

Тағы екі күннен кейін бұл күн дақтары тобы Күн мен Жердің дәл бір сызығына шығады. Сондықтан астрономдар оның даму барысын мұқият бақылауды жалғастырып отыр. Қазір мамандарды бұл аймақ қазіргі тыныш қалпын сақтай ма, әлде белсенділігі күшейе бастай ма деген сұрақ алаңдатуда.

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