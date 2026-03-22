Кубада бір ай ішінде үшінші рет толық электр жарығы сөнді
Елдің түрлі өңірлерінде электрмен жабдықтаудағы ұзаққа созылған үзілістер әлі де тоқтамай отыр.
Бүгiн 2026, 12:47
37Фото: Report
Кубаның электр энергетикалық жүйесі наурыз айы ішінде үшінші рет толық істен шықты. Бұл туралы елдің мемлекеттік энергетикалық компаниясы өзінің Telegram-арнасында мәлім болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сағат 18:32-де ұлттық электр энергетикалық жүйесінің толық ажыратылуы тіркелді, – делінген компанияның астаналық бөлімшесі таратқан ақпаратта.
Аралда бұған дейінгі жаппай электр сөнуі 16 наурыз күні болған. Энергетикалық жүйенің жұмысын қайта қалпына келтіру мүмкін болғанымен, елдің әр аймағында электр жарығының ұзақ уақытқа өшуі тоқтаған жоқ.
Одан бұрын осындай ірі апат Кубаның энергетика саласында 4 наурызда да тіркелген еді.
