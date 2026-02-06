Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Куба АҚШ-пен қысымсыз диалогқа дайын екенін мәлімдеді

Куба кез келген тақырып бойынша АҚШ-пен келіссөздер жүргізуге дайын, бірақ қысым болмауы керек. Бұл туралы республика президенті Мигель Диас-Канель мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Куба АҚШ-пен алдын-ала шарттарсыз, тең дәрежеде және егемендікті құрметтей отырып диалогқа дайын. Қысыммен келіссөз жүргізу мүмкін емес, – деді ол.

Президенттің айтуынша, мұндай қарым-қатынас көршілер арасында өркениетті байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, Диас-Канель Кубаның АҚШ-қа қауіп төндірмейтінін және елдің әскери доктринасы тек қорғанысқа бағытталғанын атап өтті.

Бізде одақтастармен әскери ынтымақтастық бар, бірақ Кубада олардың базалары жоқ. Тек Гуантанамо провинциясында заңсыз американдық база бар, – деді президент.

