Краковтағы атысқа күдіктінің үйінен үш адамның мәйіті табылды
Қаза тапқандардың кім екені әзірге анықталған жоқ.
Краковтың бас алаңында оқ атқан күдіктінің үйінен үш адамның мәйіті табылды. Бұл туралы Polsat News полицияға сілтеме жасап хабарлады.
Бұл ақпаратты бұған дейін Польша премьер-министрі Дональд Туск Краковта күштік құрылымдар өкілдерімен өткен кеңес барысында айтқан. Оның сөзінше, мәлімет дроннан түсірілген бейнежазбалар негізінде алынған. Алайда сол сәтте ақпаратты әлі растау қажет болған.
Бұл қайғылы оқиғаның жалғасы болуы мүмкін екенін көрсететін көптеген белгі бар. Маған жаңа ғана шабуыл жасаған адамның үйінде қаза тапқандар болуы мүмкін екені хабарланды. Мұны әлі растауымыз керек. Мұндай қорытынды дроннан алынған бейнежазба негізінде жасалды, – деді үкімет басшысы.
Мәйіттердің қалай табылғаны және қаза тапқандардың кім екені әзірге жарияланған жоқ.
Атыс 7 қараша, сенбі күні жергілікті уақыт бойынша сағат 15:00 шамасында Краковтың бас алаңында болған. Польша азаматы көліктен өтіп бара жатқан адамдарға оқ атқан. Полиция күдіктіні ұстады, кейін ол ауруханаға жеткізілді.
Соңғы мәлімет бойынша, шабуыл салдарынан алты адам қаза тауып, тағы 15 адам жараланған. Зардап шеккендердің 12-сі ауыр халде ауруханаға жатқызылған.
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