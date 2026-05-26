КҚК және газ транзиті: Қазақстан мен Ресей энергетикалық әріптестікті күшейтеді
Екі ел энергетикадағы стратегиялық әріптестікті күшейтіп жатыр.
Қазақстан мен Ресей Федерациясы энергетика саласындағы ұзақ мерзімді әрі өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастырып келеді. Бұл бағыт екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің маңызды тетіктерінің бірі болып қала береді.
Өзара іс-қимыл отын-энергетика кешенінің барлау және өндіру, электр энергетикасы мен ресурстарды тасымалдау секілді кең ауқымды салаларын қамтиды. Бүгінде салалық ведомстволардың жұмысы өзара уағдаластықтардың берік негізінде құрылған: бірлескен жобалар тұрақты әрі тиімді іске асырылып, барлық жұмыс үдерістері сындарлы және жедел түрде шешімін табуда.
Тараптар энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне, ұлттық энергетикалық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуіне және көлік-логистикалық дәліздердің тиімділігін арттыруға ерекше назар аударып отыр.
Мұнай саласында экспорттық бағыттардың тұрақты әрі үздіксіз жұмысы сақталуда. Атап айтқанда, Каспий құбыр консорциумының (КҚК) инфрақұрылымын пайдалану негізгі басымдықтардың бірі болып қалып отыр. Бұл бағыт қазақстандық мұнайды сыртқы нарықтарға сенімді жеткізуде маңызды рөл атқарады.
Газ саласында көмірсутектерді өңдеу және табиғи газдың өңірлік транзитін қамтамасыз ету мәселелері бойынша кооперация кеңейіп келеді. Мұндай диалог өңірдің энергетикалық байланысын нығайтып, тұтынушыларды сенімді қамтамасыз ету деңгейін арттыруға ықпал етеді.
Ұлттық электр желілерінің қатар жұмыс істеуі де өзінің тиімділігін дәлелдеуде. Электр энергетикасы саласында бірыңғай теңгерімді сақтау, электр энергиясымен техникалық алмасу және энергиямен жабдықтаудың өзара сенімділігін қамтамасыз ету бағытында диспетчерлік орталықтардың өзара іс-қимылы тұрақты түрде күшейіп келеді.
Қазақстан мен Ресей арасындағы энергетикалық әріптестік өңірлік тұрақтылықтың маңызды факторы болып қала отырып, екі елдің макроэкономикалық дамуына сенімді серпін беруде.
