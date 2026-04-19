Көркем гимнастика: Ақмарал Ерекешева Әлем кубогы кезеңінде қола жүлде алды
Отандасымыз таспамен орындалатын жаттығуда финалда 27 ұпай жинап, үздік үштікке енді.
Бүгiн 2026, 21:19
БӨЛІСУ
Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық гимнаст Ақмарал Ерекешева Баку қаласында өтіп жатқан көркем гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жарыс жеңімпазы – Германия өкілі Дарья Варфоломеева (28.800 ұпай), ал екінші орынды Италия спортшысы София Раффаэли иеленді (28.500 ұпай).
Сондай-ақ Ақмарал Ерекешева шығыршықпен жаттығу финалында 27.950 ұпай жинап, алтыншы орын алды. Көпсайыс қорытындысы бойынша қазақстандық спортшы оныншы орынға тұрақтады.
