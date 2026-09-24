«Көптен бері қордаланған мәселе»: Халық Кеңесінің ең жас мүшесі мәлімдеме жасады
Қазақстан Халық Кеңесінің ең жас мүшесі – 26 жастағы Жандос Ақтаев. Алғашқы сессия аяқталғаннан кейін ол BAQ.KZ тілшісіне жаңа консультативтік орган аясында қандай бағыттарды ілгерілетуді көздейтінін айтып берді.
Ақтаевтың айтуынша, алғашқы сессия барысында Мемлекет басшысы Халық Кеңесінің мүшелеріне нақты міндеттер жүктеді. Атап айтқанда, қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау және олардың жұмысын жетілдіру мәселелері сөз болды.
Үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы
Үкіметтік емес сектордың өкілі ретінде Ақтаев қоғамдық ұйымдардың қызметіне жеке тоқталды. Оның айтуынша, бұл салада негізінен мемлекеттік қаржы алуға бағытталған ұйымдар мәселесі бар.
Өкінішке қарай, Қазақстанда нақты пайда әкелмейтін, тек мемлекеттік, бюджет қаражатын алу үшін құрылған үкіметтік емес ұйымдар бар. Бұл мәселені шешу Қазақстан Халық Кеңесінің күн тәртібіне енгізіледі. Үкіметтік емес сектордың өкілі ретінде мен үшін мұны есту қуанышты, өйткені бұл – көптен бері қордаланған, еліміздегі үкіметтік емес сектордың беделі мен абыройын төмендетіп отырған мәселе, – деді Ақтаев.
«Қысымсыз ілгерілету»
Ол тағы бір маңызды бағыт ретінде мемлекеттік тілді дамытуды атады.
Мемлекет басшысы қазіргі таңда қазақ тіліндегі базалық дүниелерді білмеудің өзі моветонға айналғанын атап өтті. Қазақ тілін қысымсыз немесе императивті шараларсыз осылай жұмсақ ілгерілету, бәлкім, Қазақстанның өзіндік бірегейлігін қалыптастырудағы моделі шығар, – деді ол.
Ақтаев «Таза Қазақстан» бастамасына да қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, бүгінде бұл бастаманы экология мен абаттандыру мәселелерінен кеңірек қарастырған жөн.
“Таза Қазақстан” бүгінде жай ғана акциядан әлдеқайда үлкен ұғымға айналды. Шын мәнінде, бұл – біздің философиямыздың бір бөлігі. Өйткені тазалық тек айналада ғана емес, экология мәселесінде ғана емес. Ол барлық жерде, соның ішінде біздің санамызда да болуы керек. Осы философияны ілгерілету де Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері ретінде біздің міндетімізге жүктеледі, – деді ол.
Халық Кеңесінің ең жас мүшесі немен айналысады?
BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында Ақтаев алғашқы сессия барысында жаңа органның ең жас мүшесі екенін білгенін айтты. Оның жасы – 26-да.
Ол жұмысындағы негізгі бағыттардың бірі ретінде халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруды атады.
Біз үшін адамдар заңдардың қалай жұмыс істейтінін қарапайым тілмен түсінуі үшін “Заң және тәртіп” тұжырымдамасын енгізу өте маңызды. Ең алдымен, бұл – құқықтық сауаттылықты арттыру. Сондай-ақ мемлекеттік институттардың нақты әрі түсінікті жұмыс істеуі, мемлекеттің халықтың сұранысын естіп, оны дұрыс түсінуі маңызды, – деді Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі
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