Көпқабатты үйден өрт шығып, 4 адам эвакуацияланды

Өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

4 Қазан 2026, 08:19
АВТОР
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скрин 4 Қазан 2026, 08:19
4 Қазан 2026, 08:19
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Фото: скрин
Түркістан облысында көпқабатты үйдің электр қалқанындағы өрт сөндірілді.

«112» пультіне Түркістан қаласының №1 шағынауданындағы бес қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан электр қалқанында қысқа тұйықталу болғаны туралы хабарлама келіп түсті. Соның салдарынан өрт шыққан.

Өрт аумағы 1 шаршы метрді құрады.

ТЖМ қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, өртті сөндіруге кірісті. Үйден 4 адам, оның ішінде 3 бала эвакуацияланды.

Өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

ТЖМ азаматтарға өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды және тұрғын үйлердегі электр сымдары мен электр жабдықтарының жарамдылығын уақтылы тексеріп отыруды ескертеді.

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