Көпқабатты үйден өрт шығып, 4 адам эвакуацияланды
Өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
4 Қазан 2026, 08:19
БӨЛІСУ
4 Қазан 2026, 08:194 Қазан 2026, 08:19
171Фото: скрин
«112» пультіне Түркістан қаласының №1 шағынауданындағы бес қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан электр қалқанында қысқа тұйықталу болғаны туралы хабарлама келіп түсті. Соның салдарынан өрт шыққан.
Өрт аумағы 1 шаршы метрді құрады.
ТЖМ қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, өртті сөндіруге кірісті. Үйден 4 адам, оның ішінде 3 бала эвакуацияланды.
Өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
ТЖМ азаматтарға өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды және тұрғын үйлердегі электр сымдары мен электр жабдықтарының жарамдылығын уақтылы тексеріп отыруды ескертеді.
Ең оқылған:
- АҚШ пен Украина алғашқы маңызды келісімге қол қойды
- AI & Digital Bridge 2026: Қазақстанда жасанды интеллект жобаларының үздіктері анықталды
- Ақтауда 1,5 жастағы баланы қағып кеткен экс-полицей сотталды
- «Есікті ашуым керек болды»: Flydubai капитаны борттағы шабуыл туралы айтты
- Трамп қылмыскерлердің кейбір санаттарына өлім жазасын енгізуді ұсынды