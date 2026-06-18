Көп жылдық текетірес аяқталуға жақын: АҚШ пен Иран келісімге келді
14 тармақтан тұратын меморандум АҚШ пен Иран арасындағы, сондай-ақ өңірдегі байланысты тараптардың, оның ішінде Ливан аумағындағы әскери әрекеттерді толық тоқтатуды көздейді. Сонымен қатар тараптар әлемдік мұнай саудасы үшін маңызды саналатын Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын толық қалпына келтіру мүмкіндігін қарастыруда.
АҚШ пен Иран әскери шиеленісті тоқтатып, ұзақ мерзімді бейбіт келісімге қол жеткізуге бағытталған жол картасын келісті. Вашингтон жариялаған «Исламабад өзара түсіністік туралы меморандумына» сәйкес, тараптар қақтығысты деэскалациялап, экономикалық және ядролық қауіпсіздік салаларында өзара міндеттемелер қабылдамақ.
Құжатта Иран қолындағы уран қорын байыту деңгейін төмендетуге келіскені көрсетілген. АҚШ бұл қадам ядролық қару жасау қаупін азайтады деп есептейді. Өз кезегінде Вашингтон Иран мұнайының экспортына қойылған шектеулерді жеңілдетуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл Тегеранға халықаралық энергетикалық нарыққа қайта оралуға мүмкіндік беруі мүмкін.
14 тармақтан тұратын меморандум АҚШ пен Иран арасындағы, сондай-ақ өңірдегі байланысты тараптардың, оның ішінде Ливан аумағындағы әскери әрекеттерді толық тоқтатуды көздейді. Сонымен қатар тараптар әлемдік мұнай саудасы үшін маңызды саналатын Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын толық қалпына келтіру мүмкіндігін қарастыруда.
Вашингтон Иранды қалпына келтіру және дамыту үшін кемінде 300 миллиард доллар көлемінде қор құру бастамасын қолдайтынын жеткізді. Алайда бұл қор түпкілікті бейбіт келісім жасалғаннан кейін ғана іске қосылмақ. АҚШ билігі қорды тікелей қаржыландырмайтынын да атап өтті.
АҚШ президенті Donald Trump құжаттың алдын ала сипатқа ие екенін айтып, оның түпкілікті келісім емес екенін мәлімдеді. Оның сөзінше, Вашингтонның алдағы қадамдары Иранның өз міндеттемелерін орындауына байланысты болмақ.
Меморандумға ресми қол қою 19 маусымға жоспарланған. Одан кейін тараптар 60 күн ішінде жан-жақты бейбіт келісімнің барлық шарттарын пысықтайтын келіссөздер кезеңін бастайды.
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