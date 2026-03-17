Конституциялық реформа адами капиталды дамытуға басымдық береді – халықаралық сарапшы
Қазақстандағы конституциялық реформа тек саяси жүйені жаңғыртуға ғана емес, сонымен қатар елдің ұзақ мерзімді дамуының негізгі ресурсы ретінде адами капиталдың рөлін күшейтуге бағытталған.
Қазақстандағы конституциялық реформа тек саяси жүйені жаңғыртуға ғана емес, сонымен қатар елдің ұзақ мерзімді дамуының негізгі ресурсы ретінде адами капиталдың рөлін күшейтуге бағытталған. Бұл туралы Diplomatic World Institute жобалар директоры Альберто Туркстра Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) мен Maqsut Narikbayev University (MNU) бірлесіп ұйымдастырған «Қазақстанның жаңа конституциялық моделі: орнықты әрі заманауи мемлекет жолында» атты халықаралық сарапшылар дөңгелек үстелінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сарапшының айтуынша, ұсынылып отырған конституциялық реформа мемлекеттегі саяси және құқықтық архитектураны жаңғыртуға бағытталған кешенді бастама болып табылады және ол өзгеріп жатқан экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайларды ескереді.
Туркстра реформаның жекелеген институционалдық өзгерістермен ғана шектелмейтінін атап өтті. Ол мемлекеттік институттардың тиімділігін арттыруға және бір мезгілде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған кең ауқымды негіз қалыптастырады.
Реформа екі мақсатты көздейді: мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін арттыру және конституциялық жүйеде азаматтардың орталық рөлін нығайту, – деп атап өтті ол.
Сарапшы жаңа конституциялық модельде әлеуметтік мемлекет тұжырымдамасының бекітілуіне ерекше назар аударды, оның аясында адам дамуы мемлекеттік саясаттың негізгі мақсаты ретінде қарастырылады.
Оның айтуынша, конституциялық негіз Қазақстанның дамуындағы кең ауқымды стратегиялық өзгерісті көрсетеді – негізінен экономикалық өсімге бағытталған модельден азаматтардың әл-ауқаты, мүмкіндіктері мен қабілеттері басты басымдыққа айналатын модельге көшу.
Осы тұрғыда, Туркстра атап өткендей, жаңа Конституция адам өмірі, оның қадір-қасиеті, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең жоғары құндылықтары болып табылатын қағидатты растайды және мемлекеттік саясаттың адамға бағытталған сипатын қалыптастырады.
