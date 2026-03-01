Конькимен жүгіруден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жеңіске жетті
Ел намысын үш спортшы қорғады.
Бүгiн 2026, 18:44
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:44Бүгiн 2026, 18:44
80Фото: ҰОК
Қазақстанның әйелдер құрамасы конькимен жүгіруден Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық спортшылар командалық спринтте жеңіске жетті. Отандастарымыз 1:28.77 уақытта мәреге жетті.
Бұл сында ел намысын Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова және Варвара Глухова қорғады.
Польша құрамасы 1:28.94 уақыт нәтижесімен күміс жүлдеге ие болса, Канада 1:29.25 уақыт көрсеткішімен үшінші орын алды.
Айта кетейік, бұған дейін Кристина Шумекова 500, 1000 және 1500 метр қашықтықтарында чемпион атанып, 3000 метрде күміс жүлде жеңіп алған еді. Сондай-ақ ол кіші көпсайыста да топ жарды.
Ең оқылған: