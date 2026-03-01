  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Конькимен жүгіруден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жеңіске жетті

Конькимен жүгіруден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жеңіске жетті

Ел намысын үш спортшы қорғады.

Бүгiн 2026, 18:44
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҰОК Бүгiн 2026, 18:44
Бүгiн 2026, 18:44
80
Фото: ҰОК

Қазақстанның әйелдер құрамасы конькимен жүгіруден Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстандық спортшылар командалық спринтте жеңіске жетті. Отандастарымыз 1:28.77 уақытта мәреге жетті.

Бұл сында ел намысын Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова және Варвара Глухова қорғады.

Польша құрамасы 1:28.94 уақыт нәтижесімен күміс жүлдеге ие болса, Канада 1:29.25 уақыт көрсеткішімен үшінші орын алды.

Айта кетейік, бұған дейін Кристина Шумекова 500, 1000 және 1500 метр қашықтықтарында чемпион атанып, 3000 метрде күміс жүлде жеңіп алған еді. Сондай-ақ ол кіші көпсайыста да топ жарды.

Ең оқылған:

Наверх