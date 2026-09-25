Конгода Эбола жеті провинцияға тарады: Ауруханаларда орын жетіспей жатыр
25 Қыркүйек 2026, 19:27
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25 Қыркүйек 2026, 19:2725 Қыркүйек 2026, 19:27
61Фото: Depositphotos.com
Конгода Эбола індеті дендеп барады. Әсіресе Бутембо қаласындағы жағдай өте қиын.
Соңғы 20 күнде ауруды тағы 550-ден астам адам жұқтырып алған. Қазір ауруханаларда науқастар толып барады. Жаңа науқастарды қабылдау үшін орын жетіспей жатыр. Сол себепті уақытша қабылдау орындары ашылған.
Бутембода 2 млн халық тұрады. Халықаралық ұйымдардың дәрігерлері вирустың тез тарап жатқанына алаңдап отыр. Қолда бар дерекке қарағанда, қазір ауру елдің жеті провинциясында өршіп тұр.
Вирус жұқтырғандар саны 8 мыңға жуықтады. 3 мың 700 адам көз жұмды деген дерек те бар.
Еске салайық, бұған дейін Конго Эболаға қарсы вакцинаны клиникалық сынақтан өткізуді бастады.
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