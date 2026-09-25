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Конгода Эбола жеті провинцияға тарады: Ауруханаларда орын жетіспей жатыр

25 Қыркүйек 2026, 19:27
АВТОР
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Depositphotos.com 25 Қыркүйек 2026, 19:27
25 Қыркүйек 2026, 19:27
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Фото: Depositphotos.com

Конгода Эбола індеті дендеп барады. Әсіресе Бутембо қаласындағы жағдай өте қиын.

Соңғы 20 күнде ауруды тағы 550-ден астам адам жұқтырып алған. Қазір ауруханаларда науқастар толып барады. Жаңа науқастарды қабылдау үшін орын жетіспей жатыр. Сол себепті уақытша қабылдау орындары ашылған.

Бутембода 2 млн халық тұрады. Халықаралық ұйымдардың дәрігерлері вирустың тез тарап жатқанына алаңдап отыр. Қолда бар дерекке қарағанда, қазір ауру елдің жеті провинциясында өршіп тұр.

Вирус жұқтырғандар саны 8 мыңға жуықтады. 3 мың 700 адам көз жұмды деген дерек те бар.

Еске салайық, бұған дейін Конго Эболаға қарсы вакцинаны клиникалық сынақтан өткізуді бастады. 

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