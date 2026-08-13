Колумбияда үш күндік ұлттық аза тұту жарияланды

Колумбияда 10 тамызда болған магнитудасы 7,4 жер сілкінісінен қаза тапқандарды еске алу үшін үш күндік ұлттық аза тұту жарияланды.
Колумбия үкіметінің мәлімдемесінде президент Абелардо де ла Эсприельяның тиісті жарлыққа қол қойғаны хабарланды.
Жарлыққа сәйкес, жер сілкінісінен қаза тапқандарды еске алу үшін елде үш күндік ұлттық аза тұту жарияланды.
Үкімет мәлімдемесінде қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтылды.
Колумбия үкіметі Колумбия халқының атынан 2026 жылғы 10 тамызда ел аумағында болған жер сілкінісінен адамдардың қаза табуына байланысты терең қайғысын білдіреді және қара жамылған отбасылар мен олардың жақындарына қолдау білдіреді. Жарлыққа сәйкес, үш күндік ұлттық аза тұту кезінде бүкіл елдегі мемлекеттік ғимараттарда, сондай-ақ Колумбияның шетелдегі дипломатиялық өкілдіктерінде мемлекеттік тулар төмен түсіріледі. Үкімет қайғылы оқиғадан зардап шеккендерге қолдау білдіріп, бұл жағдайдың бүкіл елді қайғыға батырғанын атап өтті, - делінген хабарламада.
Президент де ла Эсприелья америкалық X әлеуметтік желісіндегі жазбасында іздестіру-құтқару жұмыстарының «үзіліссіз» жалғасып жатқанын да атап өтті.
Жоғалған бауырларымызды табу үшін күндіз-түні тынымсыз еңбек етіп жатқан құтқарушыларымыз бен із кесуші иттерімізге сенеміз. Перейрада 30 жастағы Даниэла Андреа Ларго Санчес жеті сағатқа созылған іздестіру жұмыстарынан кейін бірнеше минут бұрын тірі табылды. Бұл жаңалық бізге үміт сыйлап, сенімімізді жоғалтпауға күш береді. Тағы да көп колумбиялық тірі табылып, отбасыларына оралады деп Құдайдан үміт етіп, құтқару жасақтарымыздың жанқиярлық еңбегіне сенеміз, – деді ол.
Еске салайық, Колумбияда болған магнитудасы 7,4 жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 250 адамнан асты.