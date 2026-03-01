Колумбияда әскери ұшақ апатқа ұшырады
Бүгiн 2026, 00:30
Фото: Скриншот
Колумбия әскери-әуе күштерінің Hercules C-130 ұшағы елдің оңтүстігінде апатқа ұшырады. Ұшақ бортында 100-ден астам әскери қызметкер болған, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Қорғаныс министрі Педро Санчес оқиғаны растағанымен, борттағы әскери қызметкерлер саны мен зардап шеккендердің санын нақтыламады. Ол апат орнында қызметкерлер жұмыс істеп жатқанын, бірақ дәл себептері мен зардаптарын анықтау қиын екенін жеткізді.
Министр оқиғаны терең бақылауда ұстап, қосымша мәліметтерді жариялайтынын айтты.
