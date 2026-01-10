Колумбия президенті АҚШ-тың әрекеттерін "ақымақ саясат" деп бағалады

Колумбия президенті Густаво Петро CBS News-ке берген сұхбатында АҚШ-тың Венесуэлаға қатысты әрекеттерін сынға алып, өз елінде әуе қорғаныс жүйесі жоқ екенін мойындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол Вашингтонның Боготаға қарсы агрессивті әрекеттерін «ақымақ саясат» деп атап, мұндай қадам азаматтық соғысқа әкелетінін айтты.
8 қаңтарда екі көшбасшы телефон арқылы сөйлесіп, жақын арада Ақ үйде кездесуді жоспарлаған. Петро Трамппен алғашқы телефон әңгімесін оң бағалап, Ақ үйге шақыруға қуанышты екенін, үздіксіз диалог «дүниежүзілік соғысты тоқтата алады» деп үміттенетінін жеткізді.
Ол сондай-ақ Венесуэладағы саяси жағдай мен мұнай өндірісін бақылау мәселесін талқылағанын, бірақ Трамп тарапынан нақты мәлімет алынбағанын атап өтті.
Президент Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуроны тұтқындау оқиғасынан кейін АҚШ пен оппозиция арасындағы келіспеушіліктерге қарамастан, Колумбия мен Трамп арасындағы байланыс сақталатынын айтты.