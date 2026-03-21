Көліктерге зақым келген: Ақтауда белгісіз біреулер тұрғын үйден заттар лақтырды
Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ.
Кеше 2026, 22:53
Фото: lada.kz
Ақтау қаласында көпқабатты тұрғын үйден белгісіз адамдардың түрлі заттарды төменге лақтыруы салдарынан қауіпті жағдай тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Оқиға «Үш тәж» тұрғын үй кешенінде болған. Куәгерлердің айтуынша, шамамен бір сағат бойы жоғары қабаттағы пәтердің терезесінен ауыр заттар, соның ішінде металл бұйымдар лақтырылып отырған.
Заттар қарбалас жол мен тротуар аумағына түскен. Соның салдарынан автотұрақтағы және жолмен өтіп бара жатқан бірнеше көлікке зақым келген. Төменде жүрген адамдар қауіпсіздік үшін оқиға орнын шұғыл түрде тастап кетуге мәжбүр болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ. Дегенмен куәгерлер бұл әрекеттер адамдардың өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіргенін атап өтуде.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.
Ең оқылған:
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Қазақстанда жыл сайын 30 мың адам кенеттен жүрегі тоқтап қайтыс болады
- Астанада дәмханадан ноутбук пен ақша ұрлаған күдікті ұсталды
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Ғылым, білім және Конституция: Қазақстанның жаңа бағытының үш тірегі