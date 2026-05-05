Көлікте ұйықтап қалған ер адамның телефонын ұрлап кеткен: Оқиға камераға түсіп қалды
Күдікті бұрын сотталған 35 жастағы ер адам болып шықты. Оқиға бейнебақылау камерасына түсіп, тергеу жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 18:15
67Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Әзербайжан Республикасы Баку қаласының Нәсими ауданында көлікте ұйықтап қалған ер адамның телефоны ұрланды.
Жергілікті БАҚ-тың мәліметінше, белгісіз адам түнгі уақытта жәбірленушінің «Chevrolet» маркалы автокөлігінен ұялы телефонын ұрлап кеткен.
Полиция жүргізген жедел іс-шаралар барысында ұрлық жасады деген күдікпен бұрын бірнеше рет сотталған 35 жастағы И. Ейнуллаев ұсталды.
Тергеу барысында оның жәбірленушінің көлік ішінде ұйықтап отырғанын және автокөлік есіктерінің ашық болғанын пайдаланып, қылмыс жасағаны анықталды.
Оқиға сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған.
Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
