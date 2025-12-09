Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Көлік қозғалысына шектеу қойылды: бірнеше бағытта жол жабық

Бүгiн, 08:11
211
Бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты екі облыста көлік қоғалысына шектеу қойылып, бірнеше бағытта жол жабылды. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 9 желтоқсан күні сағат 07:00-де ауа райының күрт нашарлауына байланысты бірқатар республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, - делінген хабарламада.

Ақмола облысы бойынша:

  • «Астана – Шідерті – Павлодар – Үспенка – РФ шекарасы» автожолының 36–200 км аралығы (Софиевка ауылы – Павлодар облысының шекарасы) жабылды.

Қарағанды облысы бойынша:

  • «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 231–324 км бөлігі (Павлодар облысының шекарасы – Ботақара ауылы).
  • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1067–1135 км учаскесі (Молодёжный ауылы – Павлодар облысының шекарасы).

Жолдар ауа райы жақсарған жағдайда 2025 жылғы 9 желтоқсанда сағат 15:00-де қайта ашылады деп жоспарланып отыр.

