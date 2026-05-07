Бүгiн 2026, 05:15
107Фото: gov/kz
"Астана Арена" стадионы алаңында 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай Open Air форматында мерекелік концерт өтеді. Бұл туралы елорда әкімдігінің ресми сайты жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қонақтардың ыңғайы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында іс-шара кезінде стадион маңында – «Алау» мұз сарайы және «Сарыарқа» велотрегі тұсынан көлік қозғалысы шектеледі.
Көлік қозғалысы таңғы сағат 9:00-ден іс-шара аяқталғанға дейін шектеледі.
Жүргізушілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал кептелістерді ескеруі қажет.
