Көктемгі егіс жұмыстарына дайындық қалай?
Үкімет жұмыс ауқымының жалпы құрылымын бекітті.
Бүгiн 2026, 18:00
79Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Қазақстанда 2026 жылғы көктемгі егіс жұмыстарының құрылымы бекітіліп, диқандарды қаржыландыру мен ресурстармен қамтамасыз ету шаралары басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылы жалпы егіс алаңы 23,8 млн гектарды құрайды, бұл өткен жылдан 180 мың гектарға артық.
