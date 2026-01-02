Көктайғақ және тұман: республика бойынша дауылды ескерту жарияланды

Бүгін, 2 қаңтарда елдің барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Астанада күндіз көктайғақ, түнде және таңертең тұман күтіледі.
Облыстар бойынша жағдай:
Ақмола: батысы мен оңтүстігінде қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ; батысы, солтүстігі және шығысында тұман; жел оңтүстік-шығыстан, екпіні 15-20 м/с.
Түркістан: кей уақытта тұман, таулы аймақтарда тұман күтіледі.
Маңғыстау: жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ; тұман; жел солтүстік-шығыстан, кейін солтүстік-батысқа, екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан: тұман, көктайғақ; Оралда тұман мен көктайғақ.
Жамбыл: таулы аймақтарда қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ; тұман; жел 15-20 м/с.
Жетісу, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Абай, Қызылорда, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан, Атырау, Павлодар, Қостанай, Қарағанды: кей аймақтарда қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, тұман; желдің екпіні 15–20 м/с.
Жел: облыстарда бағыты өзгеріп, кей жерлерде екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Халыққа қауіпсіздік шараларын сақтауды, жолға шыққанда абай болуды ұсынамыз.