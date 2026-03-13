Көктайғақ, қар және тұман: 13 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер жол қозғалысы мен жеке қауіпсіздікке сақ болуды, сондай-ақ ауа райына байланысты ескерту белгілерін қадағалауды ұсынды.
Бүгiн 2026, 01:29
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
85Фото: BAQ.KZ архиві
«Қагидромет» РМК бүгін, 13 наурызда Қазақстанның 13 өңірінде және Астанада дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамынша, Астанада көктайғақ күтіліп, таңертең тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, түнде және таңертең екпіні 15-20 м/с жетеді.
Ақмола, Жетісу, Алматы, Қарағанды, Ұлытау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Абай, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Қызылорда облыстарында да боран, қар, тұман, көктайғақ және желдің күшеюі күтілуде. Кей өңірлерде желдің екпіні 23-28 м/с дейін жетуі мүмкін.
Синоптиктер жол қозғалысы мен жеке қауіпсіздікке сақ болуды, сондай-ақ ауа райына байланысты ескерту белгілерін қадағалауды ұсынды.
Ең оқылған:
- "1,5 жастағы баласы бар аналарға төлем беріледі": Еңбекмині мәлімдеме жасады
- АҚШ-Иран қақтығысы: Жеңіс кімнің жағында?
- Әлімханұлының допинг ісі: Федерация не болғанын түсіндірді
- Ер адам бұрынғы қызын дронмен аңдып, жүйкесін жұқартқан
- "Тыңдамаған": ТЖМ балықшыны құтқарамын деп ажал құшқан жас құтқарушы туралы айтты