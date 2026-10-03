Көкшетауда түн ортасынан кейін құрбысына отшашу атқан ер адам жазаланды
Оқиғаға полиция шақырылып, ер адамға әкімшілік хаттама толтырылды.
Көкшетауда ер адам тыныштықты бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Ол құрбысының туған күнін ерекше түрде құттықтау үшін түн ортасынан кейін отшашу атқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
«102» пультіне сағат 00:00-ден кейін отшашу атылғаны туралы ақпарат түскен. Оқиға орнына барған полиция қызметкерлері ер адамның кім екенін анықтаған. Белгілі болғандай, ол отшашуды құрбысының туған күніне орай атқан.
Ер адам оған сыйлық жасап, туған күнімен құттықтағысы келген. Алайда түнгі уақытта отшашу ату тыныштықты бұзады және өзге тұрғындардың демалуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан құқық бұзушыға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды, – деп түсіндірді полиция.
Осыған ұқсас жағдай бірнеше апта бұрын Көкшетауда болған. Бір топ жас досының туған күнін құттықтау үшін конфетти шашып, қатты музыка қосқан. Олар да тыныштықты бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек, мерекеден кейін шашылған конфеттиді өздері жинауға тура келген.
Жыл басынан бері Ақмола облысында тыйым салынған уақытта тыныштықты бұзғаны үшін 3,5 мыңнан астам адам жауапкершілікке тартылған.
Полиция сағат 23:00-ден кейін тыныштық сақтау және көршілердің демалуына кедергі келтірмеу керектігін еске салды. Құттықтаулар, музыка, отшашу және басқа да шулы шаралар айналадағы тұрғындардың тыныштығын бұзбауы тиіс.
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