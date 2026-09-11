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  • Көкшетауда 28 клиникалық бөлімшені біріктіретін жаңа аурухана бой көтеруде

Көкшетауда 28 клиникалық бөлімшені біріктіретін жаңа аурухана бой көтеруде

11 Қыркүйек 2026, 13:12
АВТОР
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видеодан скриншот 11 Қыркүйек 2026, 13:12
11 Қыркүйек 2026, 13:12
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Фото: видеодан скриншот

Көкшетау қаласында 630 орынға арналған жаңа көпсалалы аурухананың құрылысы жалғасуда.

Аумағы 111 мың шаршы метрден асатын нысан Сарыарқа шағын ауданындағы 17 гектар жер телімінде салынып жатыр.

Бүгінгі таңда аурухананың дайындығы 74%-ды құрайды. Алаңда 2300-ден астам адам және 50-ден астам техника жұмыс істеуде.

Құрылысты 2027 жылдың екінші тоқсанында аяқтау жоспарланған.

Жаңа аурухана қолданыстағы облыстық аурухананың орнын басып, 28 клиникалық бөлімшені біріктіреді.

 

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