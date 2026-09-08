Кітапхана ісі жаңғыру жолында: Сала мамандарына арналған жаңа портал іске қосылды
Қазақстанда кітапхана ісінің мамандарына арналған жаңа ақпараттық портал ашылды
Қазақстанда кітапхана саласын цифрландыру және мамандардың кәсіби дамуына жағдай жасау бағытындағы жұмыстар жаңа деңгейге көтеріліп келеді. Осы ретте Қазақстан Кітапханалар Одағы сала мамандарына арналған жаңа ақпараттық портал іске қосты. Жаңа ресурс заңнамалық құжаттардан бастап әдістемелік материалдар мен салалық жаңалықтарға дейінгі ақпаратты бір жерге топтастырып, кітапхана мамандарының тәжірибе алмасуына және кәсіби байланысын нығайтуға мүмкіндік береді.
Кітапхана саласына арналған жаңа ақпараттық ресурс
Қазақстан Кітапханалар Одағы сала мамандарына арналған жаңа ақпараттық порталды іске қосты. Порталда кітапхана ісіне қатысты заңнамалық және нормативтік құжаттар, әдістемелік және білім беру материалдары, салалық басылымдар, отандық баспалар туралы мәлімет жинақталған.
Мамандардың тәжірибе алмасуына мүмкіндік
Ақпараттық портал кітапхана ісі мамандарының тәжірибе алмасуын көздейді. Мұнда жаңалықтар мен алдағы іс-шаралар туралы ақпаратпен қатар, оқыту материалдары жарияланып, мамандардың пікір алмасуына арналған форум жұмыс істейді. Ал «Зерделі ұлт» бағыты кітап оқу мәдениетін дәріптеуді, кітапханалардың қоғамдағы маңызын арттыруды және ұлттық зияткерлік құндылықтарды насихаттауды мақсат етеді.
Кітапхана ісіндегі цифрлық өзгерістер
Айта кетейік, жаңа ресурс кітапхана ісінде бірқатар маңызды өзгеріс қолға алынып жатқан тұста ашылды. Қазір «Кітапхана және баспа ісі туралы» заң жобасы талқыланып, библиографиялық сипаттаудың халықаралық стандарттары енгізіліп жатыр. Сонымен қатар электрондық құжаттарды есепке алу тетіктері әзірлене бастады. Кітапхана жұмысында цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдануға да айрықша мән беріліп отыр.
Қазақстан Кітапханалар Одағының kitaphanalarodagy.kz ресми порталы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Пайдаланушыларға қажетті ақпаратты оңай табу үшін іздеу тетігі мен тақырыптық сүзгі қарастырылған. Порталға тіркелгеннен кейін жеке кабинет арқылы қосымша қызметтерді пайдалануға болады.
Ең оқылған:
- 2027 жылы АЕК өседі, бірақ барлық жәрдемақы көбеймейді: Қандай төлемдер бұрынғы көрсеткішпен қалады?
- Қазақстанда күн күрт суытады: Алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы
- Қазақстандықтарға бүгіннен бастап зейнетақы жинағын басқаруға жаңа мүмкіндік берілді
- Уиткофф пен Кушнер Киевте Зеленскиймен келіссөз өткізді
- Бурабай ауданында жаңа алтын өндіру фабрикасы пайда болады