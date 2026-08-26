«Кітап оқитын ел зиялы ұлтқа айналады»: Жетісуда жаңа кітапхана ашылды
Жаңа кітапхана алғашқы қонақтарын қабылдады. Мұнда зиялы қауым мен жастар бас қосып, Президенттің жаңа кітабын талқылады. Кездесуде маңызды ойлар айтылды.
Жетісу облысында кітап оқу мәдениетін қалыптастыратын және оқитын, ойланатын жастар тәрбиелейтін орынның бірі Саоыөзек ауылында жаңадан ашылған кітапхана болмақ. Бүгін Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Кербұлақ ауданына барған сапарында жаңа кітапханада өңірдегі зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесуде Мемлекет басшысының «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» атты кітабы таныстырылды.
Жетісу облысы әкімдігінің мәліметінше, «Зерделі ұрпақ – сауатты қоғам» тақырыбын арқау еткен кездесуге зиялы қауым өкілдері, аудан ардагерлері, жастар өкілдері қатысты.
Облыс әкімі өз сөзінде Президенттің бастамашылдығымен іске асырылып жатқан түбегейлі конституциялық реформалардың мәніне кеңінен тоқталды. Бұл ретте адамгершілік идеалдары мен өміршең құндылықтарды өзек еткен «Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан», «Адал азамат» қағидаттарын орнықтыруға, жаңа қоғамдық-саяси, мәдени этика қалыптастыруға әрбір азаматтың үлес қосуы маңызды екенін айтты.
Мемлекет басшысы түбегейлі өзгерістер нәтижелі болуы үшін әсіресе оқу-тәрбие және ағарту жұмыстарына, мәдени-гуманитарлық, экологиялық бастамаларға ерекше мән беріп отыр. Бұл ретте кітап оқу мәдениетін дамыту – нақты қадам-қадаммен идея деңгейінен мемлекеттік саясатқа айналды. Бүгінгідей ақпарат легі көп заманда кітап адамды терең ойлауға, байыппен оқып, мәселенің мәніне үңілуге машықтандырады. Оқырманның дүниетанымын кеңейтеді, зерделі ұрпақ қалыптастырады, оларды білімге, ғылымға жетелейді, қоғамдық ортада өзін ұстау мәдениетіне, ізет пен әдепке, тәртіп пен жауапкершілікке үйретеді. Президент айтқандай, кітап оқитын ел зиялы ұлтқа айналады. Сондықтан біздің басты мақсатымыз – оқитын, ойлайтын, ізденетін жастарды тәрбиелеу, - деген Бейбіт Исабаев осы бағытта облыста атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды.
Сонымен қатар өз сөзінде облыс әкімі аудандық кітапханаға арнайы алып келген Мемлекет басшысының «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» атты кітабын таныстырды.
Бұл – Президенттің Әділетті, өркендеген Қазақстан құрудағы мемлекетшіл мұраттары, өмірлік ұстанымдары, қасиетті құндылықтар туралы ойларының жинағы. Бұл кітап тек белгілі бір аудиторияға ғана емес, барша оқырман қауымға арналады. Жас айырмашылығына, әлеуметтік мәртебесіне, басқа да ерекшелігіне қарамастан әркім өзіне керегін екшеп ала алады. Сондықтан бүгін осы кездесуде аға буын мен жастардың басын қосып отырмыз, - деді Исабаев.
Атап өтсек, жинақтың бірнеше данасы аудан-қалалардағы кітапханаларға, соның ішінде колледждерге де тапсырылуда.
Мұнан соң кездесуге қатысушылар өз пікірлерін білдіріп, ой қосты.
«Mizam» жылжымалы әдебиет мектебінің жетекшісі Мұхтар Күмісбек облыс әкімдігінің қолдауымен іске асырылып жатқан әдебиет мектебі жобасының аяқ алысын тілге тиек етті.
Балаларға кітап оқытуда бірінші болып нақты жобаны Жетісу облысы қолға алғанын мақтанышпен айтамыз. «Мизам» мектебін осыдан екі жыл бұрын құрдық, содан бері жас оқырмандар қатары қалыптасты. Бұл жобаның мақсаты – тек көп кітап оқыту емес, ізденетін, ойланатын ұрпақ қалыптастыру. Кітап оқу – үлкен еңбек. Әрбір оқылған кітап – баланың санасына себілген дән сияқты. Ол болашақта жемісін береді. Біздің жобамызды қолдағандарыңызға алғыс айтамыз, - деді ол.
Сол сияқты ардагер журналист Жұмахмет Жайлаубаев Президенттің кітабына қатысты пікірін жеткізді.
Президент кітапта «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек» дейді. Неге Абайдан? Өйткені Абай «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» дейді бізге. Яғни ел болып ұйысудың, бір мақсатқа бірігудің жолын көрсетеді. Соңғы кезде біз жиі айтатын «Бәрімізге ортақ құндылық бар ма?» деген сұраққа Мемлекет басшысы: «Әділеттілік – қоғамды өркениетке жетелейтін, оның бет-бейнесін айқындайтын басты құндылық» деп жауап береді. Жастар бөлімінде Мағжанша мен жастарға сенемін дей отырып, ел ертеңі жастарда екенін, сондықтан оларға жақсы біліммен қатар жақсы тәрбие беру керектігін айтады. Жалпы, бұл әрбір адамды ойландыратын, бағыт беретін жинақ, - деді Ж. Жайлаубаев.
Сондай-ақ облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт, Кербұлақ аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы Ғалия Ақбасова, Жетісу студенттер альянсының төрайымы, амбудсмен Ақерке Қызайбай және басқа да азаматтар жаңа қоғамдық мәдениет қалыптастырудың маңызы, кітап оқудың пайдасы, Президенттің жаңа жинағы жөнінде ой қосты.
Жалпы, облыс құрылғаннан бері өңірде мәдениеттің 34 жаңа нысаны қолданысқа берілген, яғни сала инфрақұрылымын жаңарту деңгейі 36%-дан асты. Сондай-ақ биыл «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының қолдауымен Қоғалы ауылдық мәдениет үйі мен Молықбай Байсақұлы атындағы Ақсу аудандық мәдениет үйінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ребрединг жүргізу жоспарланып отыр.
Жыл сайын ұлғайтылудың арқасында кітапханалардағы кітап қоры бүгінгі күні 2,8 млн данаға жетті. Өңірде бүгінге дейін «Кітап оқитын ұлт» жобасы аясындағы іс-шараларға облыс көлемінде 150 мыңнан астам оқырман тартылды.
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