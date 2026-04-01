Кирилл Курдиди – тректегі велоспорттан Азия чемпионы
Қазақстандық спортшы гит сайысында ең үздік уақыт көрсетіп, чемпион атанды.
Бүгiн 2026, 01:58
Фото: olympic.kz
Филиппиннің Тагайтай қаласында өтіп жатқан тректегі велоспорттан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тұғырдың ең биік сатысына Кирилл Курдиди көтерілді.
Қазақстандық спортшы гит сайысында ең үздік уақыт көрсетіп, чемпион атанды. Екінші орынды Қытай өкілі Хань Се иеленсе, үшінші орын жапониялық Рето Ичидаға бұйырды.
Айта кетейік, бұған дейін Әлішер Жұмақан ұпай саны бойынша топтық жарыста және скрэтчте күміс жүлдегер атанған болатын. Ал Рамис Дінмұхаметов пен Илья Карабутов мэдисон дисциплинасында күміс медаль жеңіп алса, Рината Сұлтанова жеке із кесу жарысында қола жүлдеге ие болды.