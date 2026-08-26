Кино, туризм және креатив: Қазақстан мен Вьетнам жаңа бірлескен жобаларды белгіледі
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен Вьетнам Премьер-министрінің орынбасары Фам Тхи Тхань Ча өзара іс-қимылдың жаңа бағыттарын талқылады.
Кездесу Вьетнамдағы Қазақстанның мәдениет күндері аясында өтті.
Басты назарда кино, мәдени туризм, креативті индустриялар, тарихи-мәдени мұра мен дәстүрлі қолөнерді сақтау салаларындағы бірлескен жобалар болды.
Тараптар шығармашылық индустрия өкілдері арасындағы тәжірибе алмасуды және жаңа мәдени бастамаларды іске қосу мүмкіндіктерін жеке талқылады.
«Қазақстан-вьетнам қатынастары стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді, бұл мәдени-гуманитарлық өзара іс-қимылды тереңдету үшін жаңа мүмкіндіктер ашады», – деп атап өтті Аида Балаева.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар бірлескен жобаларды дамытуға және екі ел арасындағы мәдени байланыстарды кеңейтуге дайын екендіктерін растады.
Ең оқылған:
- Шарджада екі қазақстандықтың мәйіті табылды: СІМ тергеу барысын бақылауда
- Зеленский Қазақстан Президентіне алғыс айтты
- Тоқаев АҚШ Конгресі делегациясын қабылдады: Құрылтайдың алғашқы қадамдары талқыланды
- «Бір апта хабарсыз кетті»: Шарджада қаза болған екі қыздың туыстары тың дерек айтты
- Нұрбек Пұсырманов: Құрылтайға тек танымал тұлғалар емес, кәсіби саясаткерлер қажет