Кім жеңеді? Астанада RES 2026 EXPO аясында стартаптар инвесторлар үшін таласады
Астанада өтетін RES 2026 EXPO көрмесіне 30 елден 300-ден астам компания қатысады. Eco Startup Competition аясында Орталық Азия стартаптары инвесторлар алдында өз жобаларын ұсынады.
2026 жылғы 22-24 сәуір аралығында Астана қаласында халықаралық RES 2026 EXPO көрмесі өтеді. Ауқымды іс-шара тұрақты даму саласындағы жетекші сарапшыларды, технологиялық компанияларды және әлемнің түкпір-түкпірінен келген инвесторларды бір алаңға біріктірмек.
Көрменің іскерлік бағдарламасындағы басты оқиғалардың бірі - Eco Startup Competition Central Asia байқауы. 23 сәуір күні сағат 09:00-ден 12:00-ге дейін «Expo» халықаралық көрме орталығының бас сахнасында өтетін бұл алаң өңірдегі климаттық стартаптарды іріктеу мен жеделдетіп дамытуға бағытталған.
Байқауға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен келген командалар қатысып, green tech, жасанды интеллект, deeptech, агротехнологиялар және цифрлық платформалар тоғысындағы инновациялық шешімдерін ұсынады. Қатысушылар акселерациялық интенсив бағдарламадан өтіп, финалдық Demo Day барысында өз жобаларын кең аудитория мен әлеуетті инвесторларға таныстыру мүмкіндігіне ие болады.
Іс-шараға өңірдің 15-тен астам стартапы қатысады. Олар климаттық мониторинг, су ресурстарын басқару, тұрақты ауыл шаруашылығы, энергетика, робототехника, foodtech және циркулярлық экономика бағыттарында жұмыс істейді. Ұсынылатын жобалар қатарында ластануды қайта өңдеу, су технологиялары, энергия тиімді инфрақұрылым, экологиялық өндірістерді дамыту және тұрақты дамуға арналған цифрлық сервистер бар.
Сол күні, 23 сәуірде сағат 17:00-18:00 аралығында жоғары деңгейдегі стратегиялық панельдік пікірталас өтеді. Онда Орталық Азиядағы климаттық технологияларды ауқымдау мәселелері талқыланады.
Пікірталасқа өңір елдерінің мемлекеттік органдары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысады, олардың қатарында:
- Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Жомарт Әлиев
- Өзбекстан Республикасының Экология министрінің бірінші орынбасары Обиджон Қудратов
- Қырғыз Республикасының Табиғи ресурстар министрінің орынбасары Асель Раимкулова
- Тәжікстан Инновациялар агенттігінің өкілі Хаким Исмоилзода
- ЮНИДО бас директорының орынбасары Цийонг Цзоу
Сарапшылар климаттық стартаптарды пилоттық кезеңнен тұрақты бизнес-модельдерге көшіру үшін қажетті жағдайларды, оның ішінде өңірлік инновациялық хабтарды дамыту, қаржыландыру құралдары мен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін қарастырады.
Панельдік сессиядан кейін Eco Startup Competition Central Asia жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтеді. Сонымен қатар Astana Eco Film Festival және Green Runway Fashion Show байқауларының қорытындылары жарияланады.
RES 2026 EXPO көрмесі 30 елден 300-ден астам компанияны, 1500-ден астам делегатты және 20 000-нан астам кәсіби келушіні біріктіреді.
