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Кеудеде марапат, жүзде қуаныш: Көшпенділер чемпиондарына қалай құрмет көрсетілді – фоторепортаж

Рәсім басталмай тұрып-ақ спортшылардың көңіл күйі көтеріңкі еді.

11 Қыркүйек 2026, 15:43
АВТОР
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©BAQ.KZ/Артём Чурсинов 11 Қыркүйек 2026, 15:43
11 Қыркүйек 2026, 15:43
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Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Бірі кеудесіндегі марапатына қайта-қайта қарайды. Екіншісі жақындарына хабар жіберіп, қуанышын бөлісіп жатыр. Енді біреулері бірін-бірі құттықтап, естелікке суретке түсуде. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел намысын қорғаған спортшылар марапатталды. BAQ.KZ тілшісі жеңімпаздармен тілдесіп, салтанатты күннің әсерлі сәттеріне куә болды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Рәсім басталмай тұрып-ақ спортшылардың көңіл күйі көтеріңкі еді. БАҚ өкілдерінің сауалдарына жауап берген жеңімпаздар Қырғызстандағы шешуші кездесулерін, жарыс алдындағы қобалжуын және жеңіс қуанышын еске алды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Марапаттаудан кейін олардың қуанышы тіпті еселенді. Спортшылар алған наградаларын бір-біріне көрсетіп, суретке түсіп жатты. Телефонына үңіліп, ағайын-туысына сүйінші хабарын жеткізгендер де бар. Жеңімпаздарға марапаттармен қатар сыйлықтар табысталды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Осы қуаныштың артында ұзақ дайындық, жеңілістен кейін қайта тұру және өзіне деген сенімді жоғалтпау секілді әр спортшының жеке тарихы жатыр.

32 алтынға жеткізген еңбек

ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың айтуынша, Қырғызстанда өткен жарыс ұлттық құрама үшін үлкен сынақ болды. Қазақстан спортшылары 32 алтын, 20 күміс және 22 қола медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте бірінші орынға шықты.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Басқа елде сынға түсу оңай емес. Спортшыларымыз қажырлы еңбегімен, қайсар мінезімен топ жарды. Бүгін жеңімпаздарымызға мемлекеттік наградалар табысталып, үлкен құрмет көрсетілді. Бұл оларға рух беріп, ұлттық спорттың дамуына серпін болады, – деді министр.

Ол ұлттық спорттың маңызы жарыстағы нәтижемен шектелмейтінін атап өтті. Атадан балаға мұра болған спорт түрлерінің бойында тәрбие де, мәдениет те бар.

Біріншілік соңғы күні шешілген

Ұлттық және ат спорты түрлері орталығының директоры Қайрат Пазылбек командалық есептегі бәсеке ойындардың соңғы күніне дейін жалғасқанын айтты.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Оның сөзінше, Қазақстан мен Қырғызстан құрамалары алтын медаль саны бойынша қатарласа жүріп отырған. Ал соңғы күнгі зияткерлік ойындардағы табыс Қазақстанның алға шығуына мүмкіндік берген.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

32 алтын медальмен көш бастадық. Қырғызстан құрамасымен соңғы күнге дейін алтын саны бойынша таласып келдік. Соңғы күні спортшыларымыз алты алтын алып, екі алтын медаль айырмасымен алға шықтық. Бұл – спортшыларымыз үшін де, бүкіл қазақ елі үшін де үлкен қуаныш, – деді Қайрат Пазылбек.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Орталық директорының айтуынша, алда спортшыларды басқа да халықаралық жарыстар күтіп тұр. Құрама сол бәсекелерге дайындалып, тәжірибесін арттыра бермек.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

«Жүрегім елжіреп, өзімді ұстай алмай қалдым»

Дәстүрлі садақ атудан алтын алған 51 жастағы Аяш Қабдоллаеваның жеңіс сәтіндегі қуанышы көпшіліктің есінде. Сол кезде сезімін жасыра алмаған спортшы көз жасына ерік берген болатын. Ол бүгін Тәуелсіздік сарайында сол сәтті қайта еске алды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Оның айтуынша, қуаныштың көз жасына айналуына жеңістің өзі ғана емес, оған дейінгі қиындықтар да себеп болған.

Артымда қаншама еңбек қалды. Қандай қиындықтан өткенімді өзіміздің спортшылар біледі. Соның бәрінен өтіп, жақсы нәтижеге жеткенде жүрегім елжіреп, өзімді ұстай алмай қалдым, – деді жеңімпаз.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Шешуші бәсекеде қарсыласымен үш раунд бойы тең түскен. Жеңімпазды анықтау үшін қосымша раунд берілгенде қобалжу да күшейе түскен. Сол сәтте бапкерінің сөзі демеу болыпты.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Бапкерім Диас менің қобалжығанымды білді. «Апай, қобалжымаңыз. Осы уақытқа дейін жақсы нәтиже көрсетіп жүрсіз. Бұрын қалай атсаңыз, солай ата беріңіз. Ешкімді тыңдамаңыз» деді. Сол сөз маған қатты әсер етті. Бар күшімді, бар қуатымды жинап, қолдан келгенше тырыстым, – деді Аяш Қабдоллаева.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Садақшы бұл спортпен небәрі екі жылдан бері айналысады. Былтыр Кореяда өткен халықаралық жарыста бірінші орын алған. Ал биыл Астанадағы іріктеуде екінші болып, Көшпенділер ойындарына жолдама иеленген.

Одан кейін Қырғызстанда және Алматыда дайындықтан өткен. Дегенмен оның жаттығуы оқу-жаттығу жиынымен шектелмейді.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Үйде үздіксіз жаттығамын. Бір күнімді бос жібермеуге тырысамын. Уақыт табылса, міндетті түрде садағымды алып шығамын. Жарты сағат болсын, екі сағат болсын, дайындала беремін. Соның нәтижесі. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген осы, – деді ол.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

«Бір мезетте жылағым да, қуанғым да келді»

22 жастағы армрестлер Данил Устинов Көшпенділер ойындарында 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтын және күміс медаль жеңіп алды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Жарысқа барынша жинақы шыққан спортшы жеңіске жеткеннен кейін ғана сезіміне ерік бергенін айтады.

Бастапқыда ешқандай эмоция болған жоқ. Бапкерім мені бұл кездесуге өте байыпты дайындады. Өйткені мұндай бәсеке ешкімге оңай түспейді. Шығар алдында менімен сөйлесті. Дайындалдық, моральдық тұрғыдан дайын болдым. Бірақ жеңген кезде өзімді ұстай алмадым. Бір мезетте жылағым да, қуанғым да келді. Бұл – сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес сезім, – деді Данил Устинов.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Оның салмақ дәрежесінде бес әлем чемпионы өнер көрсеткен. Әсіресе Молдова өкілімен кездесу үлкен сынақ болыпты.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Ең мықты қарсыласым Молдовадан келген он дүркін әлем чемпионы болды. Ол – қазіргі абсолютті әлем чемпионы да. Өте тәжірибелі спортшы. Сондықтан онымен кездесуге моральдық жағынан да, физикалық тұрғыдан да ерекше дайындалдық, – деді армрестлер.

Ал Мемлекет басшысымен кездесу спортшыға ең алдымен мақтаныш сезімін сыйлаған.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Артымызда қаншама еңбек, сәтсіздік, көз жасы мен қиындық қалды. Президентпен кездесу – әр спортшы үшін үлкен мақтаныш әрі құрмет. Меніңше, әрқайсысы онымен жеке кездесуді армандайды, – деді ол.

Данил жеңісін ағасы, тәлімгері әрі бапкері Владимир Устиновқа арнаған.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Соның арқасында спортты жолдың басында да, кейін де тастап кеткен жоқпын. Ол мені жалғастыруға жігерлендірді. Өзіме сенбеген кезімде де маған сеніп, алға жетеледі, – деді спортшы.

Тәуелсіздік сарайында жеңімпаздар бір-бірін құттықтап, естелікке суретке түсіп жатты. Кеудедегі марапат, жақындарына жолданған сүйінші хабар және жүздеріндегі күлкі – бүгінгі салтанаттың ең әсерлі көріністері осы болды.

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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