Каспийде катерге мінбек болған әйел теңізге құлап кетті
Оқиға орнында жақын маңда жүрген құтқарушылар жедел әрекет етіп, әйелді судан шығарып, қауіпсіз жерге жеткізді.
Бүгiн 2026, 22:53
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Бүгiн 2026, 22:53Бүгiн 2026, 22:53
173Фото: Скриншот
Ақтауда құтқарушылар Каспий теңізінде қайғылы жағдайдың алдын алып, суға құлаған әйелді аман алып қалды. Оқиға Скальная тропа ауданында профилактикалық рейд кезінде болған.
Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, әйел катерге міну кезінде абайсызда теңізге құлап кеткен.
Оқиға орнында жақын маңда жүрген құтқарушылар жедел әрекет етіп, әйелді судан шығарып, қауіпсіз жерге жеткізді. Зардап шеккен азаматшаға медициналық көмек қажет болмаған.
Осыған байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға шағын көлемді су көліктеріне мініп-түсу кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға және су айдындары маңында барынша сақ болуға шақырды.
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